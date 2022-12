Beneficiários já podem solicitar certidão do Pis/Pasep pela internet

Alguns beneficiários de programas previdenciários como aposentadoria, pensão por morte e Benefício de Prestação Continuada (BPC) já podem usar o app ou site do Meu Inss para solicitar a certidão para saque do Pis/Pasep. A mesma lógica é válida para o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Para realizar a solicitação, basta usar o login do sistema Gov.br. Em sua conta, basta acessar o menu e clicar na opção de Certidão para saque de PIS/Pasep/FGTS. Logo depois, é necessário seguir os passos indicados pelo sistema para gerar o documento que poderá servir para o saque do saldo.

“Se a certidão já estiver disponível no sistema, será possível salvar o documento no computador e imprimir uma cópia na mesma hora”, disse o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) por meio de uma nota divulgada nesta semana. A autarquia diz ainda que é possível que, em alguns casos, o documento não esteja disponível.

Para estes casos de não disponibilidade, o próprio sistema realizará uma nova solicitação do documento. Em regra geral, a certidão estará disponível em um intervalo de, no máximo, sete dias úteis após acesso pela internet.

Caso o cidadão não queira seguir este procedimento, basta ligar para a Central do Meu Inss, através do número 135. Este tipo de solicitação já estava disponível há mais tempo, mas costuma demorar mais para se concretizar. Por este sistema, o documento é entregue no endereço do cidadão em até 20 dias.

“O diferencial é que agora, além de receber o documento pelos Correios, também será possível acessá-lo pela internet no Meu INSS em até sete dias após a solicitação pelo 135″, diz o Instituto por meio de uma nota.

Pagamentos de atrasados

Nesta semana, a Justiça Federal liberou mais um lote mensal de atrasados do INSS. Podem receber este montante os aposentados, pensionistas e também outros segurados que ganharam ações com valores de até R$ 72.720.

A única condição para receber este saldo agora é que a decisão da justiça tenha sido oficialmente emitida no último mês de novembro deste ano. A consulta também pode ser feita pela internet.

Na última terça-feira (20), o Conselho da Justiça Federal (CJF) liberou um total de R$ 1,636 bilhão para quitar estas ações de benefícios do INSS. Entram nesta lista ações referentes aos pagamentos de revisão de aposentadorias, de auxílios-doença e até mesmo de pensões.

Pagamentos seguem no INSS

Os pagamentos regulares do INSS seguem normalmente nesta semana. Nesta segunda-feira (26), por exemplo, os repasses estão sendo feitos para as pessoas que possuem o final do número do benefício 2. Veja no calendário abaixo:

Usuários que recebem um salário mínimo:

1….. 23/12/22

2….. 26/12/22

3….. 27/12/22

4….. 28/12/22

5….. 29/12/22

6….. 02/01/23

7….. 03/01/23

8….. 04/01/23

9….. 05/01/23

0….. 06/01/23

Usuários que recebem mais do que um salário mínimo:

1 e 6…… 02/01/23

2 e 7…… 03/01/23

3 e 8…… 04/01/23

4 e 9…… 05/01/23

5 e 0…… 06/01/23

Note que estes pagamentos do Inss são referentes aos repasses de dezembro. As liberações com o reajuste do próximo ano só começam a serem pagas no final de janeiro de 2023.

Na última semana, o Congresso Nacional aprovou o plano de orçamento para o ano de 2023. Este documento indica que o valor do salário mínimo vai subir dos atuais R$ 1.212 para R$ 1,320. Este aumento naturalmente interfere nos valores recebidos nas aposentadorias do INSS.