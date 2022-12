beneficiários têm uma semana regularização

Foto: Reprodução /Agência Brasil

Termina na próxima sexta-feira (30) o prazo para o Acompanhamento Obrigatório de Saúde do Auxílio Brasil. O não cumprimento do procedimento obrigatório pelo Governo Federal leva ao bloqueio do benefício e, por isso, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) reitera a importância de toda a população comparecer às unidades de saúde para garantir que o benefício não seja suspenso.

De acordo com a prefeitura de Salvador, não é necessário nenhum agendamento prévio. Para ter acesso ao serviço, basta aos usuários comparecerem às unidades de saúde de saúde munidos do cartão do programa, documento de identificação com foto, além da caderneta da gestante, no caso das grávidas e do cartão de vacinação das crianças atualizado, quando houver. As mulheres em idade fértil, de 14 a 44 anos, e as crianças de até 7 anos também devem realizar o acompanhamento nutricional (peso e altura).

O Programa Auxílio Brasil em Salvador possui 281.736 pessoas para acompanhamento das condicionalidades da saúde na vigência 2022.2 (julho a dezembro de 2022). Até a última sexta-feira (23), somente 82.314 pessoas foram acompanhadas, um percentual de 29,22% de cobertura. Faltando acompanhar um total de 199,422 beneficiários (70,78%).

Os acompanhamentos das condicionalidades de saúde podem ser feitos de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, em uma das 161 unidades de saúde existentes em Salvador.

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.