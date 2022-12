Benefício de R$ 1.212 está liberado para saque; veja se você tem direito

Atualmente, o pagamento do PIS está sendo liberado, por meio da Caixa Econômica Federal, para trabalhadores que exercem atividades formais, ou seja, com carteira assinada. De acordo com dados oficiais do Governo, cerca de 400 mil beneficiários ainda não efetuaram o saque do benefício, que está sendo pago desde o mês de fevereiro.

É importante salientar que os trabalhadores ainda podem resgatar os valores do abono salarial ano-base 2020. De acordo com o cronograma do benefício, o dinheiro ficará disponível até o dia 29 deste mês de dezembro.

Em regra, o abono salarial fica disponível aos trabalhadores no ano seguinte ao ano que exerceu suas atividades. Entretanto, por conta da pandemia da Covid-19, o repasse do valor sofreu algumas alterações e agora tem o pagamento de maneira diferente.

Liberação dos pagamentos do PIS

Inicialmente, é importante destacar que o PIS/PASEP é resultante da unificação dos fundos constituídos com recursos do Programa de Integração Social – PIS e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP. A criação do primeiro se deu em setembro de 1970. Por outro lado, o segundo foi instituído em dezembro daquele mesmo ano.

De acordo com regras de liberação, o Programa de Integração Social (PIS) é pago anualmente pela Caixa Econômica Federal para os trabalhadores do setor privado. Enquanto isso, a liberação do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) ocorre para funcionários públicos. Esse benefício tem gerência por parte do Banco do Brasil (BB).

PIS 2022

O pagamento do PIS 2022 foi iniciado em fevereiro deste ano. De acordo com o calendário de pagamentos do benefício, os depósitos se estenderam até 31 de março. A saber, a liberação ocorre para quem exerceu suas atividades laborais no ano de 2020 e se encaixa nos critérios de recebimento dos valores do programa.

De acordo com dados oficiais do governo, cerca de 480 mil trabalhadores não efetuaram o saque do PIS/PASEP. No entanto, é importante ressaltar que os valores seguem disponíveis para saques.

Quem tem direito ao PIS

De acordo com as regras, podem realizar o saque PIS 2022, os trabalhadores que atenderem os seguintes requisitos de recebimento:

Receberam até dois salários mínimos em 2020;

Exerceram alguma atividade remunerada por, pelo menos 30 dias, no ano de 2020;

Possuem os dados atualizados no sistema;

Por fim, possuem cadastro PIS/Pasep há pelo menos cinco anos.

Tabela PIS 2022

É válido destacar que o valor não é fixo, ou seja, varia conforme a quantidade de meses trabalhados no ano base. Quem trabalhou somente um mês, por exemplo, recebe o valor mínimo. Por outro lado, quem trabalhou durante todo o período, receberá o valor cheio de pagamentos (R$1.212). Confira:

1 mês trabalhado – R$ 101;

2 meses trabalhados – R$ 202;

3 meses trabalhados – R$ 303;

4 meses trabalhados – R$ 404;

5 meses trabalhados – R$ 505;

6 meses trabalhados – R$ 606;

7 meses trabalhados – R$ 707;

8 meses trabalhados – R$ 808;

9 meses trabalhados – R$ 909;

10 meses trabalhados – R$ 1.010;

11 meses trabalhados – R$ 1.111;

12 meses trabalhados – R$ 1.212.

Como consultar o PIS 2022

Caso você ainda siga com dúvidas a respeito da liberação dos valores do programa, saiba que é possível realizar a consulta do PIS. Para isso, o cidadão deverá utilizar os canais oficiais da Caixa Econômica Federal. Veja:

Site da Caixa

Telefone de atendimento da Caixa: 0800 726 0207

Aplicativo Caixa Trabalhador

Aplicativo Carteira de Trabalho Digital

Número 158 do Alô Trabalhador