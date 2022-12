benefício deve passar por mudanças em 2023

Neste ano, o PIS/Pasep foi pago com base no calendário de 2020, que já deveria ter obedecido ao exercício de 2021. Esse atraso ocorreu porque o Governo Federal preferiu destinar os recursos para o Benefício de Preservação do Emprego e Renda.

Dessa forma, o abono salarial foi pago em 2022 durante os meses de fevereiro e março. Para quem não realizou o saque até o mês de dezembro, é preciso correr para ainda ter acesso a quantia do PIS/Pasep.

Portanto, o que ficou definido é que o pagamento do PIS/Pasep que terá como ano-base 2021 será feito apenas em 2023. Além disso, o calendário do próximo ano vai passar por mudanças, podendo ser pago ao longo de todos os meses e não mais apenas de julho a julho do ano seguinte, como vem ocorrendo.

Qual o valor atual do PIS/Pasep?

O valor do abono salarial acaba sendo proporcional ao número de meses trabalhados durante o ano-base. Sendo assim, quem trabalhou com carteira assinada durante os 12 meses vai receber o valor integral do salário mínimo em vigência.

O trabalhador precisa ficar atento a todas as exigências para saber se ele terá direito ou não a receber o PIS e também vai ser preciso se enquadrar em alguma nova regra. Confira alguns detalhes importantes para ter direito ao benefício:

Estar cadastrado no PIS por ao menos cinco anos;

Ter recebido até dois salários mínimos ao mês conforme o ano-base;

Ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias (não importando se teve sequência) durante o ano-base;

Estar com os dados em dia atualizados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais.

Como fazer a consulta do PIS/Pasep?

Uma das maiores dúvidas dos beneficiários é como fazer a consulta do PIS/Pasep. Nesse caso, o trabalhador pode realizar a consulta do benefício através dos seguintes meios:

Portal Gov.br;

Central Alô Trabalhador no Telefone 158;

Aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (disponível para Android e iOS);

Aplicativo Caixa Trabalhador (disponível para Android e iOS);

Direto do site da Caixa Econômica Federal.

Além disso, os servidores públicos podem realizar a consulta do benefício Pasep por meio do seu CPF ou número de inscrição, informação que pode ser encontrada na Carteira de Trabalho dos servidores.

Os meios para realizar essa consulta incluem o site do Banco do Brasil e a Central de Atendimento do Banco do Brasil, ligando no telefone 4004-0001 ou 0800-0729-0001.

Detalhes gerais sobre o PIS/Pasep

O PIS/Pasep é a junção de dois fundos que foram criados em meados da década de 70. Na época, o Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) foram pensados para oferecer mais direitos aos trabalhadores.

Para realizar a consulta do benefício PIS/Pasep, também existem algumas opções. O trabalhador pode realizar a verificação pelo CPF, ou buscar atendimento pelo telefone 0800 729 0001, sem precisar pagar pela chamada. A consulta para receber os valores dos anos anteriores também já se encontra disponível.