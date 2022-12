Beth Goulart diz que espírito de Nicette Bruno ajudou ator em hospital

Foto: Reprodução/Instagram

A atriz Beth Goulart disse que o espírito da mãe, a também atriz Nicette Bruno, que morreu em dezembro de 2020, visitou o colega de trabalho Marco Ricca enquanto ambos estavam internados com Covid-19.

Em entrevista para o programa “Antenados”, da Rádio Bandeirantes, a artista que lança o livro “Viver É Uma Arte: Transformando a Dor em Palavras”, disse que o próprio ator foi quem contou sobre a visita.

“Marco ficou internado no mesmo hospital, só que não era na mesma UTI. E ele me procurou: ‘Beth, preciso falar com você, tenho que contar uma coisa para você, sua mãe foi todos os dias me visitar’. Falei: ‘Como assim?’. ‘Ela estava ótima e dizia: ‘Meu querido, você vai melhorar, vai sair daqui, fique tranquilo. Ela estava ótima, Beth, sorrindo, do jeitinho dela, com aquele passinho dela’”, explicou.

“Falei: ‘Marco, ela não podia ter feito isso, ela estava internada’, e ele: ‘Beth, não sei explicar para você, mas todos os dias sua mãe ia me visitar no me leito’”, completou a filha de Nicette Bruno.

Beth Goulart acredita que a mãe, que estava intubada na UTI, estava trabalhando em espírito com a finalidade de ajudar outras pessoas que estavam no hospital.

“Eu acho que ela teve um desdobramento espiritual. O corpo dela estava ali intubado, mas ela já estava trabalhando espiritualmente. Ela já estava ajudando os doentes ali junto com a equipe médica espiritual. Aquilo, para mim, foi uma comprovação tão forte, tão grande de que ela está bem. Ela não está mais naquele corpo físico, quem ela é e seu espírito estão em um outro plano”, finalizou.

