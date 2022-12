Bia Miranda revela ciúmes após namorado ganhar celular de Pétala

Foto: Reprodução/RecordTV

Parece que mais uma torta de climão saiu do forno em “A Fazenda 14” após Bia Miranda ficar com ciúmes do namorado, Gabriel Roza.

Durante uma conversa André e Pelé no reality show, a neta de Gretchen disse ter ficado com ciúmes do jovem após ele ganhar um celular de Pétala, ex-colega de confinamento da moça.

“Eu tenho muito ciúmes do Gabriel. Por isso que eu fiquei p*ta quando soube que a Pétala tinha dado um celular pra ele”, disparou.

“Eu falei: ‘Eu, que sou a mulher ele, não consegui dar um celular pra ele. E vem uma amiga minha e dá? Eu nunca tive condição [econômica] para dar, e agora que eu tenho, uma pessoa vai lá e dá pra ele?’. Só que aí eu comecei a pensar e falei: ‘Bia, para com isso. Calma’”, completou Bia.

O cantor André tentou mostrar para a peoa que não precisava ter ciúmes: “Não viaja nessa parada. A parada é pra ajudar, não é pra… É pra ajudar”.

“Mas então por que não deram um celular ‘normal’ [barato]?”, respondeu ela. “É porque ela pode, né? A Pétala, se ela desse um ‘tijolão’, ia ser sacanagem”, rebateu Pelé Milflows.

“É, eu sei. Então, por isso eu parei de pensar nisso. Mas roupa, eu que quero dar pra ele. Não quero que ele esteja com roupa nova, não”, finalizou Bia Miranda.

