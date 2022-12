Foto: Reprodução / GShow

Bianca Andrade, mais conhecida com Boca Rosa, mostrou nas redes sociais a sofisticação e luxo do banheiro da mansão da mãe, Mônica Andrade. A empresária revelou que o cômodo é do tamanho do quarto da própria casa, onde mora com o filho.

Nas imagens, é possível visualizar que Mônica possui dois closets, um dentro do banheiro e outro fora do ambiente. Além disso, há uma hidromassagem dupla, espelhos, televisão, iluminação conectada a alexa, taças de vinho e muito mais. “É uma coisa de doido”, disse Bianca.

“Se vocês acham a casa da minha mãe bonita é porque vocês não viram o banheiro”, acrescentou ela.

“Falei para ela que chega a ser sem noção de tão grande e tão bonito. O box para 40 pessoas. A mulher tem um closet dentro do banheiro com penteadeira e tudo. Ela tem outro closet lá fora!”.

“Que alguém um dia me ache bonita igual eu acho o banheiro da minha mãe. É do tamanho do quarto da minha casa. Olha meu tamanho perdido nesse banheiro”, completou Bianca em texto.

Em setembro, a influenciadora já havia mostrado alguns detalhes da mansão da mãe. Ela se surpreendeu com a tecnologia da casa, incluindo a área da piscina

Confira todos os detalhes abaixo

Bianca ‘Boca Rosa’ mostra banheiro luxuoso da mãe; veja vídeo Crédito: Reprodução / Redes Sociais pic.twitter.com/cama6uRNWG — iBahia (@iBahia) December 26, 2022

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.