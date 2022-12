Biblioteca Anísio Teixeira é reaberta 3 anos após início de reforma

Foto: Divulgação

A Biblioteca Anísio Teixeira (BAT), que fica localizada na Avenida Sete de Setembro, em Salvador, será reaberta após ficar fora de funcionamento por 3 anos para uma reforma. A informação foi divulgada pela Fundação Pedro Calmon nesta terça-feira (27).

A unidade estava fechada desde 2019. As obras ficaram suspensas temporariamente durante o período mais crítico da pandemia de Covid-19. A reabertura está prevista para a quinta-feira (29), às 14h.

Com um investimento de R$ 7,5 milhões, a nova biblioteca terá salas multiuso, setor de empréstimo, periódicos, de estudo, pesquisa e infantil, videoteca e auditório. O pátio externo conta também com um espaço de convivência para realização de atividades culturais e educativas, além de abrigar um café.

Com recursos oriundos do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (FDDD) do Ministério da Justiça, foi realizado na BAT uma requalificação corretiva, sob a coordenação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), tendo a unidade sido entregue à Fundação Pedro Calmon, no início deste mês.

Foram realizados a implantação de sistema de climatização, acessibilidade, instalações elétricas e hidráulicas, de combate a incêndio, além de novas áreas técnicas e administrativas.

Em nota, o diretor-geral da FPC, Zulu Araújo, destacou a importância da manutenção destes equipamentos culturais para a sociedade.

“Hoje as bibliotecas não são apenas um espaço de guardar livros, são espaços de trocas culturais, de experiências entre várias gerações e classes sociais. Requalificar estes espaços é um dever do Estado e um direito do cidadão”.

Novo site da Biblioteca Virtual

Além da BAT, o novo site da Biblioteca Virtual Consuelo Pondé (BVCP), carinhosamente apelidado de BV, também será lançado nesta quinta-feira. A proposta é apresentar um portal com muito conteúdo moderno e acessível sobre estudos de gênero, raça, memória, quilombolas, indígenas e muito mais.

Fundada em 2011, a Biblioteca Virtual 2 de Julho foi criada como forma de difundir nas redes a História da Bahia. O novo site foi desenvolvido através de recursos do Convênio Federal 875016/2018 do Ministério do Turismo do Governo Federal.

Para a Diretora do SEBP, Tamires Conceição, essas entregas demonstram o comprometimento da FPC com a sociedade.

“A FPC empenhou esforços para o fortalecimento dessas entregas e elaborou junto com as Diretorias das bibliotecas, projetos que impulsionarão o uso desses equipamentos culturais para atender cada vez melhor as necessidades informacionais dos leitores”.

Serviço

Reabertura da Biblioteca Anísio Teixeira e Lançamento do novo site da Biblioteca Virtual Consuelo Pondé

QUANDO: 29 de dezembro, às 14h

ONDE: Avenida Sete de Setembro, nº 105 /109 – Centro

Gratuito

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.