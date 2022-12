Bloco de Xanddy Harmonia inicia vendas para o carnaval 2023

Foto: Lucas Sales/iBahia

Foram iniciadas as vendas do novo bloco de Xanddy Harmonia, o ‘Daquele Jeito’, nesta sexta-feira (9). No primeiro lote, o valor do abadá por dia é de R$ 250,00, mas quem desejar curtir os dois dias desfile, o passaporte fica por R$ 400,00. A vendas estão disponíveis nos balcões Pida ou no site.

O bloco ‘Daquele Jeito’ vai desfilar no circuito Barra/Ondina no domingo e também na segunda-feira de carnaval. Essa é a primeira vez em que Xanddy puxa um bloco em carreira solo.

Em novembro, o ex-comandante do Harmonia do Samba havia anunciado as principais novidades para o verão. Na ocasião, o cantor falou sobre músicas novas, ensaios de verão e ainda anunciou que fará a abertura do carnaval de Salvador no Campo Grande. “A abertura ficou com o papai aqui”, brincou o artista.

