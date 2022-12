Bloco Eu Vou anuncia WK como puxador e abre venda de abadás

Foto: Divulgação

Retornando para as ruas da capital baiana no carnaval de 2023, o Bloco Eu Vou anunciou nesta quarta-feira (14) o puxador oficial do bloco, além de dar início às vendas de abadás.

O cantor WK – Wilsinho Kraychete, será o responsável por comandar a folia baiana no bloco pelo circuito Barra-Ondina, em Salvador.

WK é primo do cantor Tomate e, pela primeira vez, terá a oportunidade de puxar um trio no carnaval de Salvador.

“Eu tô muito feliz em poder puxar um bloco tão especial e tão tradicional como o Eu Vou. Estou preparando um repertório repleto dos maiores sucessos dos carnavais, pronto para animar muito a galera e fazer o Carnaval de 2023 inesquecível. Vai ser muito massa!”, disse o artista.

Os abadás já estão à venda na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia ou por meio do site oficial. Os preços promocionais são de 1 abadá por R$150 e 2 por R$220.

