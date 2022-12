Bloco Mascarados anuncia novidades em festa com Margareth

Foto: Divulgação

O bloco Mascarados convida Margareth Menezes para a próxima festa do grupo, que acontece na sexta-feira (16). O evento começa às 20h, no Hidden, localizado na Ordem Terceira de São Francisco, no Pelourinho.

O grupo promete que durante a festa serão reveladas novidades para 2023. Nesse sentido, o bloco Mascarados, que comemora 21 anos de história, receberá um novo calendário anual de eventos e uma nova proposta.

Os interessados em assistir ao show de sexta podem comprar seus ingressos no local, por R$80. A programação será conduzida por Jaqueline Azevedo, Paula Resende, Selma Calabrich e Margareth Menezes, que é uma das fundadoras do bloco.

