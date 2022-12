Blogueira baiana Lore Souza conquista prêmio no TikTok Awards

Foto: Reprodução/ Instagram

Da Bahia para o mundo, ou mais especificamente do bairro de Uruguai, em Salvador, para o mundo.

A blogueira Lore Souza, destaque da capital baiana nas redes sociais recebeu o prêmio TikTok Awards na categoria ‘Surra de Beleza’, que escolhe os destaques da plataforma na área de dicas de beleza, maquiagem e cabelo.

A cerimônia aconteceu na última segunda-feira (12), em São Paulo, e a jovem de 24 anos viajou com o irmão, também influenciador, Tiago Souza, e o companheiro, Júnior Fonseca, para participar da celebração. A baiana concorria com Adam Mitch, Andy Rodrigues, Calanguda e Renata Santi.

Ao receber o prêmio, Lore não conteve a emoção. Escolhida por voto popular, a influenciadora fez questão de exaltar os mais de 2 milhões de seguidores que se empenharam em colocá-la em primeiro lugar nas votações, além de agradecer ao mutirão feito por amigos e familiares.

“Primeiro eu queria agradecer a todos os meus seguidores que não pararam de votar nenhum segundo, temos uma comunidade muito forte. Quero agradecer a todos os meus amigos lá da minha Bahia que puxou mutirão, a gente tem uma equipe muito talentosa de criadores de conteúdo. Eu sou muito grata por estar aqui hoje, eu comecei na internet dando dica de beleza, mesmo não tendo muitas condições, mesmo não tendo as vezes como comprar um creme de cabelo e ouvindo que meu cabelo não era bom o suficiente. Hoje estar aqui para quebrar padrões e dizer que sim, podemos dar surra de beleza é muito importante.” Lore Souza

@tiktokbrasil Eu quero BELEZA! Vem ver quem ganhou a categoria Surra de Beleza do #TikTokAwards22 ♬ som original – TikTok Brasil

O boom de Lore Souza nas redes sociais

A blogueira baiana começou na internet de forma discreta, em 2017, sem imaginar que o trabalho feito com um vídeo dando dicas de como cuidar do cabelo durante a transição capilar fosse capaz de transformar não só a própria vida como a de pessoas a sua volta.

De lá para cá, Lore conquistou a mídia para além da internet. Citada como referência em publicidade e case de sucesso, a blogueira, que tem uma agência de marketing, é sucesso em outras plataformas como YouTube, TikTok e até o site Enjoei, onde chegou a “derrubar” após colocar um celular de última geração a venda por R$ 10.

Foto: Reprodução/ Instagram

Na web, Lore compartilha com os seguidores desde as pequenas conquistas, como alguns momentos do dia a dia, até a realização dos maiores sonhos como comprar uma casa própria para os pais, ter um carro que sempre desejou com o marido, ver o irmão também crescer na web.

O sucesso é compartilhado de tal forma que Tiago Souza, irmão da blogueira, também alçou o próprio espaço na web e conquistou o título de um dos destaques do humor na Bahia, emplacando shows de comédia e sendo reconhecido nacionalmente por vídeos de humor.

A mãe de Lore, dona Vera, também entrou na onda da vida como influenciadora e dá dicas de casa e culinária, emplacando publicidades com grandes marcas.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.