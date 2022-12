BOAS NOTÍCIAS para quem sonha com a casa própria: consórcio Itaú traz diversos benefícios; veja mais

Na lista dos serviços oferecidos pelo banco Itaú, há o consórcio Itaú imóveis. E como o próprio nome sugere, a modalidade ajuda na aquisição da casa própria. Para isso, as condições de pagamento podem ser mais acessíveis ao bolso do cliente.

Vale lembrar aqui, que o banco Itaú é uma das maiores instituições financeiras do Brasil. Este fato está ligado ao número grande de clientes e, também, claro, aos diversos serviços oferecidos. Mas apesar disso, muitas pessoas ainda desconhecem o funcionamento do consórcio Itaú de imóveis. E você conhecerá mais a respeito na matéria desta sexta-feira (23) do Notícias Concursos.

O funcionamento do consórcio Itaú imóveis

O consórcio Itaú imóveis segue o formato padrão da modalidade. Em sendo assim, a administradora do banco formará grupos que possuem o mesmo interesse de compra.

Todos os membros desse grupo deverão assumir o pagamento mensal de parcelas que, por sua vez, são estipuladas de acordo com o bem desejado. Deverão, assim, seguir os seguintes parâmetros:

Valor da carta de crédito;

Prazo total e quantidade de parcelas;

Taxas administrativas.

O membro do grupo deve ter a consciência que todo mês ele deverá pagar o valor da parcela. A carta de crédito poderá ocorrer no final do pagamento das parcelas, por meio de sorteio ou lance, que acontecerão todo mês.

O sorteio será entre os membros do grupo, onde a administradora contemplará uma pessoa para adquirir a carta de crédito. Agora, o lance, será dado para aquele que oferecer a maior quantia entre os participantes.

Lembrando sempre que, mesmo sendo contemplado antes do pagamento total das parcelas, o consorciado deverá continuar pagando a mensalidade até que o valor total seja quitado.

Vantagens de adquirir um imóvel através do consórcio

Como apontado, o consórcio Itaú imóveis segue as mesmas regras dos demais. Por isso, as vantagens de comprar um imóvel por intermédio do banco tenderá a ser as mesmas dos demais consórcios.

Portanto, o primeiro benefício será o valor das parcelas. Pois elas serão menores do que quando a compra for realizada de outra maneira, como é o caso do financiamento, por exemplo.

Em suma, a modalidade abre a possibilidade para que mais pessoas tenham a chance de adquirir o sonho da casa própria. O valor da carta de crédito, de acordo com a instituição financeira, também pode ser usada para outros fins, tais como: construir, reformar e até para compra de terreno. Entretanto, o consorciado deve buscar essas informações antes de assinar o contrato.

O Itaú oferece carta de crédito com valor mínimo de R$ 50 mil, sendo que o FGTS também valerá como lance. Dessa maneira, as chances de contemplação aumentam.

Reputação do banco Itaú no Reclame Aqui

Como todo serviço oferecido, o consórcio Itaú imóveis também pode apresentar alguns problemas. Então, a melhor forma de identificá-los será analisando os relatos dos consorciados.

O site Reclame Aqui é uma boa referência para esse tipo de pesquisa. Pois ele apresenta os principais problemas dos usuários em um determinado serviço/produto.

De acordo com os relatos do site, foi possível encontrar problemas que vão desde a demora da liberação da carta de crédito até a insatisfação com as taxas. Diante disso, o ideal mesmo é o futuro consorciado, antes de fechar contrato com o consórcio Itaú de imóveis, questionar bastante e procurar fechar as portas a fim de evitar problemas futuros.