Boca do Rio ganha 4 pontos de ônibus e linhas especiais para Festival Virada

Foto: Jefferson Peixoto/ Secom

O Festival Virada Salvador contará com um esquema especial de transporte para atender a população durante os cinco dias de festa na Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio.

A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) anunciou que a operação de transporte para o Festival começará na quarta-feira (28), e terá início às 14 e segue até as 5h do dia subsequente, com exceção do dia 1º de janeiro, quando a operação se encerra às 4h.

Os pontos de ônibus regulamentados localizados na Avenida Octávio Mangabeira, dentro perímetro da festa, serão desativados para a instalação de quatro pontos provisórios próximos à área do evento.

E em reforço à frota regular das linhas que darão atendimento à festa, 95 ônibus reguladores também serão disponibilizados para dar suporte à operação em locais estratégicos, como nas estações de transbordo da Lapa, Mussurunga, Pirajá e Terminal Acesso Norte.

Ao todo, mais de 400 ônibus darão atendimento ao público do Festival. Serão 215 ônibus do Sistema Complementar (Stec), os amarelinhos, além de 230 ônibus da frota regular, distribuídos em 15 linhas provenientes de diversas regiões da cidade.

Confira abaixo as linhas que darão atendimento ao evento e os pontos correspondentes de embarque e desembarque:

Restaurante Yemanjá (sentido Pituba)

0125 Terminal da França/Barroquinha x Parque São Cristóvão 0125-03 Parque São Cristóvão x Barroquinha 0903 Lapa x Boca do Rio 1001 Aeroporto x Praça da Sé 1005 Lapa x Abaeté/Praia do Flamengo 1035 Aeroporto x Praça da Sé (Via Garibaldi) 1053 Estação Mussurunga x Barra 3 1363 Pau da Lima x Aeroclube 1059 Estação Mussurunga x Campo Grande 1440 Cajazeiras XI x Centro de Convenções 1440-01 Cajazeiras VII/VI x Imbuí/Stiep 1637 Mirante de Periperi x Imbuí/Boca do Rio 2023 Terminal Acesso Norte x Festival da Virada 2023-01 Estação Pirajá x Festival da Virada

Praça Osório Vilas Boas (sentido Itapuã)

0125 Terminal da França/Barroquinha x Parque São Cristóvão 0125-03 Parque São Cristóvão x Barroquinha 0903 Lapa x Boca do Rio 1001 Aeroporto x Praça da Sé 1005 Lapa x Abaeté/Praia do Flamengo 1035 Aeroporto x Praça da Sé (Via Garibaldi) 1053 Estação Mussurunga x Barra 3 1129 Cabula VI x Pituba 1247 Estação Pirajá/Conjunto Arvoredo x Imbuí 1363 Pau da Lima x Aeroclube 1059 Estação Mussurunga x Campo Grande 1425 Fazenda Grande IV/Trobogy x Vale dos Rios 2023-01 Estação Pirajá x Festival da Virada

