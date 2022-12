Bolsonaro exonera Ciro Nogueira da Casa Civil

Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O ministro chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, foi exonerado do cargo que ocupava no Governo Federal.

No decreto publicado nesta sexta-feira (30), no Diário Oficial da União, o texto deixa claro que a saída acontece a pedido do próprio político, presidente nacional do Partido Progressistas.

O posto, considerado como um braço direito do presidente da República, que atua como interlocutor do Palácio do Planalto, será ocupado pelo atual governador da Bahia, Rui Costa, quando o presidente eleto, Luiz Inácio Lula da Silva assumir o cargo em 2023.

Além de Ciro, foram exonerados nesta sexta Jonathas Assunção Salvador Nery de Castro do cargo de secretário-executivo e Thiago Meirelles Fernandes Pereira, subchefe de Articulação e Monitoramento.

Outro decreto ainda exonera Daniel de Oliveira Duarte Ferreira do posto de ministro do Desenvolvimento Regional.

