Bombeiros iniciam campanha de donativos às vítimas das chuvas

O Corpo de Bombeiros da Bahia iniciou, nesta terça-feira (27), uma campanha para arrecadação de donativos às vítimas das chuvas. As cidades mais afetadas estão nas regiões sudoeste, sul e extremo sul do estado.

Em nota, a entidade informou que podem ser doados alimentos não perecíveis, água potável e material de higiene pessoal. É importante checar a data de validade dos produtos, antes de realizar a entrega. Não serão recebidas doações em dinheiro ou transferências bancárias.

Esse material pode pode ser entregue em qualquer quartel da corporação, das 8h às 18h. A lista completa com os endereços dos quartéis podem ser verificados no site do Corpo de Bombeiros.

“Estamos numa situação bastante delicada, em que mais uma vez a população, principalmente os mais vulneráveis precisam de toda ajuda possível. Por isso iniciamos essa campanha”, destacou o comandante-geral do CBMBA, coronel BM Adson Marcehsini.

