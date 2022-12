Bombeiros RN: inscrições prorrogadas e outras mudanças no edital; veja o que muda

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Norte (CBMRN) retificou o edital que visa a contratação de 104 soldados e agentes de saúde.

Com a retificação, divulgada no último dia 30 de novembro, o concurso muda as regras referentes a idade limite para assumir o cargo, além do nível de escolaridade exigido.

Antes da retificação, os candidatos ao cargo de soldado deveriam ter idade mínima de 21 anos e idade máxima de 30 anos. Agora, os candidatos até 35 anos, completados até o dia 31 de dezembro de 2022, podem se inscrever.

Em relação ao nível de escolaridade, apenas candidatos com cursos de bacharel ou licenciatura podiam se inscrever. Com a retificação, passam a ser aceitos também candidatos com curso tecnólogo.

O prazo de inscrição também foi estendido. Agora, as inscrições podem ser realizadas até o dia 04 de dezembro. Anteriormente, os interessados tinham somente até o dia 30 de novembro para realizar a inscrição.

A banca responsável pela organização do processo seletivo é a Comperve.

Vagas e salários Bombeiros – RN

O processo seletivo para o Corpo de Bombeiros – RN prevê 104 vagas para contratação imediata, distribuídas entre os cargos de soldados e agentes de saúde.

Desse total, 102 vagas são para o cargo de soldado e 02 vagas para o cargo de médicos do quadro oficial de agente de saúde, nas especialidades de psiquiatria e cardiologia.

As vagas são disponibilizadas para profissionais com nível de formação superior em cursos bacharelados, tecnólogos ou licenciatura.

A remuneração inicial oferecida para o cargo de soldado é de R$ 3.929,01 e para o quadro de oficial da saúde é de R$ 10.804,77.

Inscrições Bombeiros – RN

Os interessados em participar do concurso para o Corpo de Bombeiros RN tem agora até o dia 04 de dezembro de 2022 para realizar a inscrição, diretamente pelo site da Comperve.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 120,00 para o cargo de soldado e R$ 180 para o cargo de oficial de saúde.

Etapas processo seletivo Bombeiros – RN

O processo seletivo para soldados do Bombeiros – RN será realizado em sete etapas:

1ª ETAPA Prova objetiva prevista em edital para o dia 08 de janeiro de 2023 , de caráter eliminatório e classificatório;

prevista em edital para o , de caráter eliminatório e classificatório; 2ª ETAPA Prova Discursiva também de caráter eliminatório e classificatório;

também de caráter eliminatório e classificatório; 3ª ETAPA Avaliação Psicológica

4ª ETAPA Exames Médicos e odontológicos

5ª ETAPA Investigação Social

6ª ETAPA Teste de Aptidão Física

7ª ETAPA Curso de Formação

A prova objetiva contará com 80 questões de múltipla escolha divididas entre conhecimentos gerais e conhecimentos específicos que podem variar de acordo com o cargo pretendido pelo candidato.

As demais datas, cronograma completo e conteúdo programático das provas podem ser consultados diretamente no edital do processo seletivo do Corpo de Bombeiros do estado do Rio Grande do Norte.