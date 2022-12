Bombeiros SC: últimos dias de inscrição para concurso com 250 vagas para soldado

Essa é a última semana de inscrições para os interessados em participar do concurso público para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina (CBM – SC).

O certame visa o preenchimento de vagas efetivas para o quadro de oficiais da instituição.

O período de inscrições se encerra no próximo dia 05 de janeiro de 2023.

O objetivo do concurso público é preencher 250 vagas para o cargo de bombeiro militar ambos os sexos.

A banca responsável pela organização do concurso é o Instituto Consulplan.

Vagas e salários Bombeiros – SC 2022

O concurso do Corpo de Bombeiros do Estado de Santa Catarina oferece, ao todo, 250 vagas para aqueles que têm interesse em seguir carreira oficial. O edital também prevê a formação de cadastro reserva.

As oportunidades são para destinadas ao seguinte cargo:

Soldados do Quadro de Praças – Soldado Bombeiro Militar – 200 vagas (sexo masculino) e 50 vagas (sexo feminino);

Para concorrer a uma das vagas o candidato deve ter nível superior completo

Os candidatos aprovados após concluírem o curso de formação receberão salários iniciais de R$ 6.500,00 acrescido de auxilio alimentação no valor de R$ 12.

Também são requisitos para preenchimento da vaga:

Possuir nacionalidade brasileira; no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos consoante a legislação vigente;

Encontrar-se em dia com as obrigações militares nos termos da Lei de Serviço Militar;

Possuir idade mínima de 18 (dezoito) anos e máximo de 30 anos no ato da matrícula em curso de formação;

Ter concluído ou concluir até a data da matrícula o ensino superior;

Estar quite com as obrigações eleitorais;

Não ter sido demitido de cargo público, destituído de cargo em comissão ou do exercício da função pública, em qualquer órgão da administração direta ou indireta federal, estadual ou municipal, em razão de conduta desabonadora;

Não ter sido excluído a bem da disciplina de instituição militar estadual ou das Forças Armadas;

Não registrar antecedentes criminais que se apresentem incompatíveis com a honra e pundonor de bombeiro militar;

Possuir conduta pública e particular irrepreensível;

Para os candidatos militares, estar, no mínimo, classificado no comportamento “bom”, comprovado por meio de documento emitido pela instituição militar à qual pertencer;

Possuir no mínimo 1,60 metro de altura para candidatos do sexo feminino e, no mínimo, 1,65 metro de altura para os candidatos do sexo masculino;

São vedadas tatuagens, pinturas ou marcas que representem símbolos ou inscrições alusivas a ideologias contrárias às instituições democráticas ou que incitem à violência ou qualquer forma de preconceito ou discriminação;

Possuir carteira nacional de habilitação com categoria “B”, no mínimo;

Inscrições Concurso Bombeiros – SC 2022

As inscrições para o concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina já estão abertas e vão até o dia 05 de janeiro de 2023.

Os interessados devem realizar a inscrição diretamente pelo site da organizadora do concurso, o Instituto Consulplan.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 200.

Os candidatos que desejam solicitar a isenção da taxa de inscrição devem fazer o requerimento pelo site do Instituto Consulplam entre os dias 06 e 12 de novembro.

Tem direito a isenção de taxa os candidatos doadores de sangue e de medula óssea, que estejam desempregados e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), aqueles que recebem até dois salários mínimos e os que são voluntários da Justiça Eleitoral.

Etapas concurso de Bombeiros – SC

O concurso público do CBM – SC será realizado de acordo em sete fases:

Primeira Fase: Inscrição no Concurso Público;

Segunda Fase: Exame de Avaliação de Escolaridade, por meio de prova escrita (objetiva e redação), de caráter eliminatório e classificatório;

Terceira Fase: Avaliação de Saúde (médico e odontológico), de caráter apenas eliminatório;

Quarta Fase: Exame de Avaliação Física, de caráter apenas eliminatório;

Quinta Fase: Exame de Avaliação Psicológica, de caráter apenas eliminatório;

Sexta Fase: Questionário de Investigação Social, de caráter apenas eliminatório;

Sétima Fase: Apresentação de Documentos e Toxicológico, de caráter eliminatório.



Os locais de cada etapa serão divulgados no ato de convocação de cada fase.

A prova objetiva está marcada para o dia 05 de fevereiro de 2023.

Para maiores informações sobre o concurso público para o CBM – SC clique aqui e acesse o edital na íntegra.