Boneco de Luva de Pedreiro é vendido em lojas infantis: ‘Receba’

Bonecos do influenciador baiano, Luva de Pedreiro, estão sendo vendidos em lojas infantis. O brinquedo de 28cm fala até seis frases, uma delas o bordão “receba”. Em uma foto divulgada nas redes sociais, é possível ver o produto sendo vendido por R$ 169,99.

Nas redes sociais, internautas opinaram sobre o produto: “Seis frases? Achei que ele só falasse uma… mas é legal ver uma pessoa como ele ganhando dinheiro, ainda mais depois de ter passado por aquilo com o empresário”, disse um. “Dos mesmo criadores do boneco Chucky, vem aí o boneco Luva de Pedreiro”, comentou outro. “Inovador, o boneco fala mais que o próprio luva, se superaram”, brincou um último. Veja a foto abaixo:

100 mil dólares para gravar vídeo de 40 segundos

O influenciador Luva de Pedreiro contou nas redes sociais que fez uma publicidade de 100 mil dólares para uma empresa internacional. O trabalho do baiano consistia em gravar um vídeo de 40 segundos.

“Fala minha tropa, estou aqui para ninguém desistir dos seus sonhos. Acordava quatro horas da manhã para catar caroba e ganhava 25 reais por dia, e só largava 17h. Hoje, acabei de fazer um vídeo de 40 segundos para ganhar 100 mil dólares de uma empresa internacional”, disse o influenciador baiano.

Luva de Pedreiro, que nasceu na cidade Quijingue, no interior baiano, completou o relato pedindo para que os fãs nunca desistam dos seus sonhos. “Tem que respeitar o cara da Luva da Pedreiro, nunca desista dos seus sonhos. Independentemente de tudo, não há limites para nós. Graças a Deus, pai. Obrigado, meu Deus”.

Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, de 20 anos, viralizou na web no início do ano com seu bordão “receba” em vídeos compartilhados nas redes sociais. Luva conquistou a graça de jogadores e times nacionais, como o Vasco e Neymar, e craques internacionais como Cristiano Ronaldo.

O baiano, natural de Quijingue, a 322 km de Salvador, alcançou grandes números na web, entre eles 14 milhões de seguidores no Instagram e 17 milhões no TikTok. O sucesso levou Luva a final da Champions League, no Stade de France, em Paris.

