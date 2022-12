Boninho confessa arrependimento por programa de Rafa Kalimann

Foto: Reprodução/ Globo

A estreia de Rafa Kalimann como apresentadora do próprio programa rendeu a influenciadora digital diversas críticas nas redes sociais. O projeto ‘Casa Kalimann’, exibido no Globoplay, foi considerado um fracasso pelo público, e parece ter desagradado o diretor Boninho também.

Em entrevista ao ‘Lady Night’, o Big Boss falou sobre o projeto ao ser questionado por Tatá Werneck, e admitiu o arrependimento em ter investido no talk show.

“Você já assistiu ao ‘Casa Kalimann’?”, questionou a humorista. “Eu tive que gravar o ‘Casa Kalimann’”, respondeu Boninho.

Em tom de brincadeira, Tatá perguntou como foi para ele receber as críticas. “Mal. Desculpa, Rafa, mas mal. Adoro a Rafa, mas me arrependo [do programa]”, confessou aos risos.

A influenciadora também já falou sobre o programa em entrevistas. Ao F5, Kalimann afirmou que apesar das críticas, a experiência foi boa para entender o que podia fazer na carreira. “O programa não foi bom para o público, mas foi bom para mim, para eu colocar os pés no chão. Como aquela Rafa lá de trás, e dar um passo para trás, quando aquela mesma Rafa deu quando voltou para a casa dos pais”.

