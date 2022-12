Boninho posta vídeo e pede que público escolha quem deve ir para o ‘BBB’

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Boninho resolveu movimentar as especulações sobre quem estará no ‘Camarote’ do BBB23. O produtor surpreendeu na tarde deste domingo (18), durante a final da Copa do Mundo entre Argentina e França, ao publicar um vídeo com diversos nomes de famosos e com um detalhe: ele pediu que o público escolhesse quem deve estar na casa mais vigiada do Brasil.

Segundo Boninho, a lista dos candidatos do BBB está tão grande, que ele decidiu fazer uma espécie de prêmio para o público decidir os vencedores.

“A lista dos candidatos do BBB está tão grande, que eu decidi fazer um prêmio tipo Hollywood, o Oscar, que você vota quem deve entrar no BBB”, disse.

O vídeo apresenta cinco categorias com os respectivos nomes para cada. Confira:

Melhor cantora ou Cantor

Vitão

Paula Fernandes

Wanessa Camargo

Lexa

Joelma

Mariely Santos

Murilo Huff

Lucas Lucco

Melhor influencer digital

Sofia Santino

Dora Figueiredo

Laura Brito

Vivi Wanderley

John Drops

Rita Von Hunty

Lívia Andrade

Vanessa Lopes

Melhor atriz ou ator

João Guilherme

Bruna Ghiphao

Yasmin Brunet

Samantha Schmutz

Pedro Novaes

Micael Borges

Sérgio Loroza

Rafael Infante

Ana Hikari

Cleo Pires

Romulo Arantes Neto

Melhor outros

Hortência

Arthur Zanetti

Ingrid Silva

Pablo Morais

Na legenda, Boninho pediu para que o público indicasse os favoritos de cada categoria. Com apenas algumas horas desde que foi publicado, já são mais de 13 mil comentários.

E o aquecimento para o BBB está mesmo a todo vapor. Na última semana, foi anunciado que antes da estreia do programa a Casa de Vidro será inaugurada em um shopping center. De acordo com a produção, ela vai ter “Uma função que será determinante no time final de novos moradores da casa mais desejada do Brasil”.

O Big Brother Brasil 2023 tem início em 16 de janeiro.

