Brasil perde para Camarões por 1 a 0 mas se classifica para as oitavas

Foto: Reprodução / Globoplay

O Brasil perdeu para o Camarões por 1 a 0 nesta sexta-feira (2), mas permaneceu na liderança do grupo G e se classificou às oitavas de final da Copa do Catar. A Suiça venceu a Sérvia e também avançou para as oitavas.

Aboubakar anotou o gol aos 46 minutos do segundo tempo. A seleção foi escalada diferente e o técnico Tite colocou todos os jogadores reservas em campo. Os baianos Daniel Alves e Bremer entraram em campo na partida desta tarde.

A outra notícia ruim da tarde é que o lateral esquerdo Alex Telles sofreu um choque físico e saiu do jogo chorando bastante e com dor no joelho direito. A partida contou com Neymar no banco de reservas da seleção.

Foto: Reprodução / Globoplay

A seleção brasileira agora entra em campo na próxima segunda (5), às 16h, no estádio 974, para enfrentar a Coreia do Sul no mata-mata. A Suiça venceu a Sérvia e também avançou para as oitavas. A equipe asiática avançou em segundo lugar no Grupo H.

