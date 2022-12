BrasilCenter oferece vagas para operador de call center e vendas

Em busca de uma oportunidade para ingressar ou se recolocar no mercado? Esta pode ser a sua chance, já que a BrasilCenter oferece vagas de emprego para operador de call center em todo o país. A empresa, que é especializada na gestão de soluções de atendimento aos clientes, busca, ainda, profissionais para a área de vendas. As contratações vão de encontro com o processo de expansão da empresa, que tem equipes em centenas de cidades ao redor do país e busca novos talentos que ajudem a agregar cada vez mais valor aos serviços oferecidos;

Entre as regiões com mais vagas para atendimento em call center, destacam-se São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Juiz de Fora (MG), Vila Velha (ES), Ribeirão Preto (SP), Goiânia (GO), Aracaju (SE), Salvador (BA) e Fortaleza (CE). Os interessados devem ser maiores de 18 anos, com ensino médio completo e, de preferência, experiência na área de atuação.

Os contratados terão uma jornada de trabalho de seis horas diárias e receberão diversos benefícios, como assistência médica, auxílio creche, seguro de vida, vale refeição e transporte, além de participação nos lucros. Além disso, algumas das oportunidades de Call Center são para atuação home office, incluindo ajuda de custo, mobiliário e computador e que todas as vagas estão abertas para pessoas com deficiência.

As vagas para a área de vendas tem como objetivo preencher as posições de promotor comercial e promotor de venda, com atuação na rua e em shoppings ou lojas para prospecção de clientes. As vagas estão disponíveis em São Paulo (capital, interior e litoral), Belo Horizonte e demais cidades do interior de Minas Gerais, além de Chapecó (SC).

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas oferecidas pela BrasilCenter deverão acessar o site https://junteseanosbcc.brasilcenter.com.br e cadastrar o currículo. Não há uma data limite para candidatura, de modo que as posições poderão sofrer alterações sem aviso prévio, conforme preenchimento e demanda.