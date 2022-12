Brasileiros poderão aproveitar 7 feriados prolongados em 2023; veja o calendário

Os cidadãos que curtem os feriados serão bastante beneficiados no próximo ano. Isso porque o calendário de 2023 prevê um total de 7 feriados que poderão ser prolongados, o que possibilita mais dias de folga.

Normalmente, muitos trabalhadores aguardam ansiosamente pelas folgas do próximo ano. Além disso, a expectativa de folgas aumenta ainda mais pelo fato de que 2023 será marcado com o retorno oficial do Carnaval.

Dessa forma, para os brasileiros que gostam de emendar os dias de feriado, poderão fazer isso sete vezes no ano que vem, contando apenas com os feriados nacionais. Portanto, confira quais são os feriados que poderão ser prolongados em 2023:

Confraternização Universal , 1 de janeiro, será celebrado no domingo;

, 1 de janeiro, será celebrado no domingo; Carnaval , dias 20 e 21 de fevereiro, caem respectivamente na segunda e terça-feira;

, dias 20 e 21 de fevereiro, caem respectivamente na segunda e terça-feira; Quarta-feira de cinzas , dia 22 de fevereiro, onde pode ser concedido meio-dia de expediente de folga;

, dia 22 de fevereiro, onde pode ser concedido meio-dia de expediente de folga; Paixão de Cristo , dia 7 de abril, cai numa sexta-feira;

, dia 7 de abril, cai numa sexta-feira; Páscoa , dia 9 de abril, cai no domingo;

, dia 9 de abril, cai no domingo; Tiradentes , 21 de abril, cai numa sexta-feira;

, 21 de abril, cai numa sexta-feira; Dia do Trabalho , 1º de maio, será celebrado numa segunda-feira;

, 1º de maio, será celebrado numa segunda-feira; Corpus Christi , 8 de junho, será celebrado numa quinta-feira;

, 8 de junho, será celebrado numa quinta-feira; Independência do Brasil , 7 de setembro, será celebrado numa quinta-feira;

, 7 de setembro, será celebrado numa quinta-feira; Nossa Senhora Aparecida , 12 de outubro, será celebrado numa quinta-feira;

, 12 de outubro, será celebrado numa quinta-feira; Finados , 2 de novembro, será celebrado numa quinta-feira;

, 2 de novembro, será celebrado numa quinta-feira; Proclamação da República , 15 de novembro, será celebrado numa quarta-feira;

, 15 de novembro, será celebrado numa quarta-feira; Natal, celebrado no dia 25 de dezembro, cairá numa segunda-feira.

O que é ponto facultativo?

Os pontos facultativos são datas comemorativas ou que antecedem ou sucedem feriados nacionais, mas que oficialmente não determinam folgas. Nesses casos, ficam a critério das empresas conceder dias de folgas aos seus funcionários ou não.

Outro ponto a ser destacado é o feriado regional. Nesse caso, a data só é tida como feriado em alguns lugares do país.

Último feriados de 2022

Confira os feriados deste último semestre:

Véspera de Natal: 24 de dezembro – ponto facultativo;

Natal: 25 dezembro – feriado nacional;

Véspera de Ano Novo: 31 de dezembro – ponto facultativo.