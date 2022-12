BRDE: inscrições abertas para concurso de nível médio e superior; salários até R$ 10,8 mil

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) está com inscrições abertas para concurso público que visa contratação de profissionais para atuar como analista e assistente.

As vagas são destinadas para as cidades de Curitiba (PR), Florianópolis (SC) e Porto Alegre (RS).

Os salários oferecidos pelo BRDE chegam a R$ 10,8 mil mensais.

A Fundatec é a responsável pela organização do concurso.

Vagas e salários BRDE

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul oferece, por meio de concurso público, 31 vagas para preenchimento imediato e vagas para formação de cadastro reserva.

As oportunidades são para candidatos com nível médio e superior, distribuída entre os seguintes cargos:

Nível Médio/técnico

Assistente Administrativo – Cadastro Reserva.

Para o cargo de nível médio o salário oferecido é de R$ 3.688,79 iniciais, podendo chegar a R$ 4.303,58 para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais.

Nível Superior

Analista de Projetos – Administrador – 5 vagas;

Analista de Projetos – Agronomia – 1 vaga;

Analista de Projetos – Contador – 6 vagas;

Analista de Projetos – Direito – 1 vaga;

Analista de Projetos – Economista – 8 vagas;

Analista de Projetos – Engenharia, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Engenheiro Mecânico – 2 vagas;

Analista de Sistemas – Subárea Ciência de Dados – 1 vaga;

Analista de Sistemas – Subárea Desenvolvimento de Sistemas – 5 vagas;

Analista de Sistemas – Subárea Suporte – 1 vaga;

Analista de Sistemas – Subárea Administração de Banco de Dados – 1 vaga;

Já para os cargos de nível superior a remuneração prevê salários iniciais de R$ 9.268,39 podendo chegar a R$ 10.813,12 para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais.

Além da remuneração mensal, os candidatos aprovados ainda tem direito aos seguintes benefícios:

Vale Transporte, nos termos da Lei nº 7.418/1985 e da Convenção Coletiva de Trabalho da categoria dos bancários;

Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, nos termos da Lei nº 6.321/1976 e da Convenção Coletiva de Trabalho da categoria dos bancários;

Auxílio-Creche, nos termos da Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria dos bancários;

Participação em plano assistencial de saúde;

Participação em plano assistencial odontológico;

Seguro coletivo de acidentes pessoais;

Participação nos lucros, conforme a legislação e as disposições da Convenção Coletiva de Trabalho da categoria dos bancários;

Oportunidades de desenvolvimento profissional, inclusive mediante apoio financeiro parcial para a realização de curso de Pós-Graduação – Stricto Sensu e Lato Senso, para empregados em cargos de ensino superior, conforme programa específico mantido pelo BRDE;

Oportunidades de desenvolvimento profissional, inclusive mediante apoio financeiro parcial para a realização de curso de idiomas, para empregados em cargos de ensino superior e ensino médio, conforme programa específico mantido pelo BRDE;

Possibilidade de participação em plano de previdência privada complementar, de forma contributiva, nos termos dos regulamentos vigentes na Fundação BRDE de Previdência Complementar – ISBRE, que é uma entidade fechada de previdência complementar destinada a oferecer aos empregados do seu patrocinador, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE, suplementação aos benefícios concedidos pela Previdência Oficial. Os principais benefícios são os de aposentadoria, auxílio-doença e pensão.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar escolaridade mínima exigida para o cargo, além de ser maior de 18 anos, brasileiro e estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino).

Inscrições BRDE

Os interessados em participar do concurso público para a BRDE devem realizar a inscrição até o dia 23 de janeiro de 2023 diretamente pelo site da Fundatec.

O valor da taxa de inscrição vai de R$ 102,30 a R$ 233,24 dependendo do cargo pretendido pelo candidato.

Etapas concurso BRDE

O concurso público para o BRDE avaliará os candidatos por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, comum para todos os cargos.

A aplicação da prova objetiva está marcada para o dia 12 de março de 2023.

Para alguns cargos haverá também realização de prova discursiva e prova de títulos.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo oferecido pelo BRDE.