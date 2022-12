Bremer e Daniel Alves estreiam na Copa

Foto: Reprodução / CBF

O experiente Daniel Alves e o estreante Bremer serão os titulares do Brasil na partida desta sexta-feira (2) contra a seleção do Camarões. Naturais de Juazeiro e Itapitanga, respectivamente, os atletas estão prestes a fazer história no estádio do Lusail, na Copa do Catar.

Juazeiro é a cidade vizinha de Petrolina, em Pernambuco. As duas cidades são separadas pelo Rio São Francisco. Já Itapitanga, a 195.72 km de Salvador, é um município do estado que conta com 408,4 km² e 10 mil habitantes segundo o IBGE.

Com 39 anos, essa é a terceira passagem do lateral direito no torneio mundial. Ele baterá o recorde de idade e se tornará o homem mais velho da história a jogar a Copa. Pelo futebol feminino, quem marcou a história foi outra baiana, Maraildes Mota, a famosa Formiga.

Daniel foi revelado pelo Bahia e ao todo já conquistou 42 títulos profissionais. O atleta tem passagens por clubes como Barcelona, São Paulo, Sevilla, Juventus, Paris Saint-Germain e atualmente está no Pumas, do México.

Já Bremmer, passou pela base do São Paulo e ganhou oportunidade no time profissional pelo Atlético-MG. Ele também já passou pelo Torino, da Itália e atualmente joga no Juventus.

