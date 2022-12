Brenda Paixão desaprova tatuagem de Matheus Sampaio com rosto dela

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Brenda Paixão abriu o jogo e falou pela primeira vez sobre o que achou da tatuagem feita pelo ex-noivo, Matheus Sampaio, com o rosto dela.

Durante entrevista para o podcast PodDelas, a campeã do reality “Power Couple Brasil” revelou ter desaprovado atitude do influenciador.

“Sendo bem sincera. Ele falou pra mim que ia fazer, aí eu disse pra ele não fazer. Eu falei : ‘Não faça se tu vai fazer esperando algo em troca. Se for algo genuíno, do fundo do teu coração, que você tá fazendo sem esperar nada em troca, tudo bem. Mas eu no teu lugar jamais faria’”, disparou.

Brenda Paixão ainda revelou que Matheus Sampaio a procurou para mostrar a tatuagem, mas ela revelou ter feito questão de não ver a homenagem.

“Eu não agi da forma que ele esperava. Eu não quis ver a tatuagem quando ele fez, eu não liguei pra ele, eu não me interessei. Eu fiquei mais reclusa, porque essa tatuagem me fez pensar ainda mais. Não me impressionou, não era isso que eu queria”, contou.

Veja a entrevista:

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.