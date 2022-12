Presente em mais de 150 países do mundo, a Bridgestone é considerada uma das maiores empresas fabricantes de borrachas e pneus do mundo. A companhia busca inovar cada vez mais em seus produtos e entregar ainda mais qualidade. Veja, a seguir, mais informações referente as oportunidades divulgadas.

Bridgestone abre vagas de EMPREGOS pelo país

Trata-se de uma empresa multinacional com origem japonesa que nasceu no ano de 1931 e atualmente é uma das mais importantes no seu segmento. Além da produção de borrachas, a Bridgestone possui forte presença na fabricação de produtos químicos para a construção civil, além de molas pneumáticas. Para continuar sendo líder em sua área e entregando ainda mais qualidade em seus produtos, a empresa disponibilizou novas oportunidades de emprego. Confira.

Ajudante de Processos – Campinas/SP;

Consultor Técnico de Negócios – São Paulo;

Analista de Planejamento Financeiro – São Paulo;

Vendedor Externo – São Paulo;

Jovem Aprendiz (primeiro emprego) – Camaçari/BA;

Almoxarife – Campinas/SP;

Comprador Pleno – Santo André/SP;

Auxiliar de Movimentação de Materiais – Santo André/SP;

Especialista de Projetos – Santo André/SP;

Assessor Comercial Junior – Goiânia/GO;

Mecânico de Manutenção – São Paulo;

Programador de Produção – Santo André/SP;

Área Comercial (exclusivo para mulheres) – São Paulo;

Supply Chain (exclusivo para mulheres) – São Paulo;

Profissional Técnico – Campinas/SP.

Como se candidatar

Para participar do processo seletivo e se tornar um colaborador, o candidato pode seguir as orientações descritas no site 123 empregos e enviar um currículo para a contratante analisar.

