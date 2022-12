Brigada Voluntária de Lençóis combate incêndio na Chapada

Foto: Reprodução / TV Bahia

A Brigada Voluntária de Lençóis fez o combate de um incêndio, na segunda-feira (12), que atingiu a Serra do Mucugezinho, na Chapada Diamantina, interior da Bahia. Segundo informações do g1 Bahia, o fogo começou na Vila do Barro Branco, um povoado que fica a seis quilômetros de Lençóis, uma das cidades turísticas mais conhecidas da região.

As causas do acidente ainda são desconhecidas. Em vídeos divulgados nas redes sociais, por pessoas que estavam na região, é possível ver muita fumaça.

Os brigadistas, bombeiros e outros brigadistas do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) ajudaram no combate às chamas no decorrer do dia. Ainda não há confirmação de extinção total do incêndio.

