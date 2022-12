Brisa cava a cova de Ari e entrega segredo para Guerra

Foto: Reprodução/TV Globo

Nos próximos capítulos de “Travessia”, Brisa (Lucy Alves) mostrará que está com fogo nos olhos e usará uma arma secreta na briga contra Ari (Chay Suede).

O rapaz que a traiu com Chiara (Jade Picon) enquanto ela esteve presa injustamente e pede a guarda do filho dos dois na justiça, será detonado após segredo vir à tona.

Acontece que a mocinha vai descobrir um caderno onde o arquiteto escrevia ideia e anotações sobre como destruir Guerra (Humberto Martins), atual sogro dele. As informações são do Observatório da TV.

“Alguma coisa daquelas minhas anotações pegou nele (Guerra)! Só fico cismado com um caderninho que eu tinha… um caderninho vermelho, tipo um diário, que eu ficava anotando ali como é que a gente podia fazer se conseguisse se infiltrar na equipe do Guerra… como é que podia destruir ele por dentro… era coisa mais antiga, coisa minha, coisa que eu nem falava com o professor… Não sei se aquilo inda tava junto com as minhas coisas, se eu já tinha jogado fora…”, dirá o rapaz.

Após isso ocorrerá uma virada na narrativa de “Travessia” e o empresário vai desmascarar Ari. “Se eu pudesse chegar perto dele, ganhar a confiança dele, me infiltrar na equipe dele, eu fazia um estrago na vida desse cara”, diz um trecho do caderno.

Ao ler o que foi escrito pelo namorado da filha, Guerra ficará tomado de ódio e terá uma forte arma contra o jovem. “Vai esperando, Ari”, dirá ele.

