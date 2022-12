Brisa fica transtornada após ameaças de Moretti

Foto: Reprodução / TV Globo

Brisa (Lucy Alves) ficará transtornada com uma revelação de Moretti (Rodrigo Lombardi). De acordo com informações da colunista Patrícia Kogut, do jornal ‘O Globo’, o empresário pegará a maranhense desprevenida em um momento íntimo com Oto (Romulo Estrela).

Conforme a publicação, o casal entrará em um embate contra o empresário e ele gritará que sabe de Tonho (Vicente Alvite), filho da moça com Ari (CHay Suede). A revelação deixará Brisa em desespero.

“Porque é que ele tá metendo o Tonho nisso? O que meu filho tem a ver com essa história?”, questionará ela. “Calma, Brisa. Não estressa”, dirá Oto. “Ele tá ameaçando o Tonho também!”, reagirá ela.

“Não, não tem nada a ver com o Tonho, acredita em mim, é outra coisa! Ele estava falando de outra coisa”, continuatá o hacker. “Não é outra coisa, não! Eu vi bem o jeito dele de falar!”, dirá a protagonista.

