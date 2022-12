Brown, Lelys e Claudia Leitte são convidados da Timbalada

Foto: Isla Carvalho / iBahia

A Timbalada terá convidados de peso no primeiro ensaio da banda neste verão, que acontece neste domingo (4), no Candyall Guetho Square. O grupo vai receber Carlinhos Brown, Durval Lelys e Claudia Leitte.

Os ingressos para este show se esgotaram em apenas sete horas. Ansioso para mais um encontro com os timbaleiros, Buja aposta em um grande show para a 2ª vez da Timbalada no Candyall. “Serão encontros lindos e marcados pelos maiores sucessos da Timbalada, pois eles embalaram muitas histórias, vamos fazer um show lindo!”, afirmou o cantor.

Foto: Max Haack / Agência Haack

Antes do show começar, Denny falou sobre a presença dos convidados. “Nada melhor do que chamar ela [Claudia Leitte], no dia de Iansã, e ele [Durval Lelys]. Vai ser muito lindo. No dia 18, terão outras participações especiais”.

Para a festa, o público poderá conferir os maiores sucessos da banda, além de novidades no repertório e participações especiais.

SERVIÇO

O que: Ensaio de verão da Timbalada

Quando: 4 de dezembro

Onde: Candyall Guetho Square

