BRT Salvador recebe 22 novos ônibus; terminal com eletrocarga é anunciado

O BRT de Salvador recebeu mais 22 ônibus nesta sexta-feira (23). A entrega foi feita pelo prefeito Bruno Reis e pelo titular da Secretaria de Mobilidade (Semob), Fabrizzio Muller no Centro de Controle Operacional (CCO) BRT Salvador, na Avenida Barros Reis.

Na ocasião, também foi anunciado o início das obras do terminal de eletrocarga do BRT. O investimento será de R$3,9 milhões e a previsão é de que seja entregue em maio de 2023. O chefe do Executivo municipal ressaltou que a meta de atual gestão é garantir que 30% da frota seja composta por ônibus elétricos.

“Com inovação, inteligência e investimento de recursos públicos, aos poucos, vamos superando os principais desafios do transporte público. Hoje estamos com o BRT em funcionamento, que englobará 44 novos ônibus elétricos, e iniciando a implantação deste eletroterminal. declarou Bruno Reis.

O terminal de eletrocarga ficará estrategicamente localizado ao lado da estação Rodoviária, uma das estações de maior demanda, para uso exclusivo dos ônibus elétricos do modal.

De acordo com o anúncio feito, será a maior estrutura do tipo no Brasil, tendo capacidade de carregar até 20 ônibus simultaneamente. Já os 22 novos ônibus adquiridos (18 são a diesel e quatro são elétricos) entrarão em operação após a entrega da estação Pituba, que está em fase final de obras e deverá ser inaugurada em janeiro de 2023.

Balanço

Até a manhã desta sexta-feira, o sistema havia realizado cerca de 28 mil viagens, percorrendo 152 quilômetros, transportando 726 mil passageiros em velocidade média de 26 km/h.

