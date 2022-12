Buffer FuboTV? 7 maneiras de corrigir problemas de transmissão ao vivo da Copa do Mundo da FIFA

Ninguém quer sofrer com buffering no meio do stream; imagine que isso começou a acontecer com frequência enquanto você estava transmitindo algo. Ao transmitir conteúdo, o buffer é comum e pode arruinar toda a experiência. Internet lenta é a principal causa de problemas de buffer. Você também pode enfrentar esse problema devido à incompatibilidade do aplicativo, bugs no aplicativo ou sistema de streaming, interrupções do servidor e vários outros motivos.

Se você está enfrentando problemas de buffer no fuboTV e procurando maneiras de corrigi-los, você está no lugar certo.

Como corrigir problemas de transmissão ao vivo no fuboTV

Este artigo aborda tudo para corrigir o problema de buffer do fuboTV durante a transmissão da Copa do Mundo da FIFA ao vivo.

Verifique sua Internet

Você provavelmente está tendo problemas de buffer do fuboTV por causa da internet lenta. Se a rede à qual você está conectado for lenta e instável, o fuboTV pode interromper o buffer. Verifique a velocidade da sua internet através Teste rápido. Se a internet estiver instável, tente os seguintes métodos para corrigi-la:

Desconecte todos os outros dispositivos conectados ao Wi-Fi.

Se você usa um roteador, aproxime-o do seu dispositivo.

Você pode conectar o roteador ao seu dispositivo através de um cabo ethernet. Se você tiver um roteador de banda dupla, poderá alternar para a banda de 5 GHz se não quiser uma conexão com fio.

Caso esteja usando dados móveis, ative o Modo Avião, desative-o e ative os dados móveis novamente.

Mude para uma rede diferente, se possível.

Entre em contato com seu ISP se sua internet ainda estiver instável.

Você pode seguir as etapas acima para solucionar problemas de internet lenta. No entanto, se a Internet estiver estável, mas você ainda estiver enfrentando o problema, vá para a próxima etapa deste artigo.

Verifique o status do fuboTV

Problemas de servidor também podem fazer com que o fuboTV seja armazenado em buffer. Você pode verificar o página de status fuboTV para verificar o status do servidor do fuboTV. Muitas vezes, o servidor fuboTV pode ficar inoperante devido a manutenção de rotina ou sobrecarga. Se o servidor estiver inoperante, aguarde algum tempo. Levará algum tempo até que o servidor esteja ativo novamente, então espere pacientemente. No entanto, se não houver nenhum problema com o servidor, vá para a próxima etapa de solução de problemas neste artigo.

Reinicie o aplicativo Stream e fuboTV

Outra coisa que você pode fazer é reiniciar o Stream. Você pode encontrar esse problema devido a falhas técnicas. Feche o stream e reinicie-o depois de algum tempo. Se isso não resolver o problema, reinicie o aplicativo fuboTV. Isso provavelmente deve corrigir o problema, mas se não ajudou a corrigi-lo, vá para a próxima etapa mencionada neste artigo.

Baixa qualidade de vídeo

Você pode diminuir a qualidade do fluxo se o fluxo continuar sendo armazenado em buffer no fuboTV. Devido à fraca intensidade do sinal, o fuboTV pode manter o buffer. Você pode alternar para uma qualidade inferior se quiser assistir ao fluxo sem enfrentar o buffer. Por exemplo, se você estiver reproduzindo o stream em 1080p, poderá alternar para 720p ou, se isso não funcionar, alterne para 480p.

Acesse novamente sua conta

Outra etapa de solução de problemas a seguir é fazer login novamente em sua conta. Saia da sua conta no fuboTV. Agora reinicie o aplicativo e faça login na sua conta. Uma vez feito isso, veja se você ainda enfrenta o problema ou não.

Limpar cache do aplicativo

O cache do aplicativo também pode causar esse problema. O cache do aplicativo melhora a experiência do usuário, mas, quando armazenado por muito tempo, pode ser corrompido e causar esses problemas. Você pode limpar o cache do aplicativo para corrigir esse problema. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

Abra o Definições aplicativo em seu dispositivo.

Aqui, selecione o aplicativos opção.

De aplicativos procurar por fuboTV e selecione-o.

Aqui, selecione Armazenar e depois Limpar cache para limpar o cache do aplicativo.

As etapas para limpar o cache podem variar para diferentes dispositivos; as etapas acima são para limpar o cache de aplicativos no Android. Se você estiver usando um navegador, limpe o cache do navegador e transmita novamente.

Reinstale o aplicativo fuboTV

Se você ainda enfrentar o problema após seguir as etapas acima, tente reinstalar o aplicativo. Desinstale o aplicativo do seu dispositivo e instale-o novamente na loja de aplicativos do seu dispositivo. Depois que o aplicativo estiver instalado, faça login em sua conta e você poderá continuar reproduzindo o fluxo sem buffer.

Alternar para um dispositivo diferente

Se nenhuma das etapas acima ajudou a corrigir o problema, mude para um dispositivo diferente. Por exemplo, se você estiver transmitindo em seu telefone, poderá usar outro telefone para transmitir, um laptop ou qualquer outro dispositivo que tenha. Se você estava usando um navegador para transmitir no fuboTV, mude para um navegador diferente.

Palavras Finais

É assim que você pode corrigir problemas de buffer do fuboTV. Se o fluxo continuar sendo armazenado em buffer no fuboTV e você não conseguir assisti-lo, siga as etapas acima para corrigir o problema.

perguntas frequentes

A fuboTV terá a Copa do Mundo Fifa 2022?

Sim, a fuboTV terá a Copa do Mundo da FIFA 2022. Você pode assistir à Copa do Mundo da Fifa na Fox e FS1 com a fuboTV.

Por que o FuboTV armazena tanto buffer durante a transmissão da Copa do Mundo da FIFA 2022?

Problemas de buffer podem ser encontrados devido à internet lenta. Se a sua internet estiver lenta ou instável, o fuboTV pode manter o buffer. Você terá que solucionar problemas de sua conexão com a Internet para corrigir problemas de buffer no fuboTV. Se o problema persistir, reduza a qualidade do fluxo por algum tempo.

Como posso melhorar a qualidade da transmissão do fuboTV?

A Copa do Mundo da FIFA é melhor aproveitada quando transmitida em alta qualidade. Aproxime o roteador do dispositivo se não conseguir transmitir a partida em alta qualidade. Você pode conectar seu roteador ao seu dispositivo através do cabo ethernet para ter um serviço de internet ininterrupto. Ative e desative o modo avião para dados móveis para atualizar sua internet. Você precisa de uma conexão de internet mais rápida para reproduzir o stream com a melhor qualidade.

LEIA TAMBÉM: