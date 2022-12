C6 Bank anuncia novas opções de investimentos internacionais

Na última semana o C6 Bank anunciou seus novos produtos de renda fixa na conta C6 Global Invest. Nessa modalidade de conta os clientes do banco digital podem movimentar recursos em dólar, bem como aplicar em ativos internacionais. Com as mudanças feitas pelo fintech será possível investir em uma versão internacional dos Certificados de Depósito Bancário (CDBs).

De acordo com o C6 Bank, será possível investir em quatro títulos com diferentes prazos de vencimento e a rentabilidade dos investimentos leva em consideração a taxa de juros dos Estados Unidos. Vale informar que nessa modalidade de conta é possível investir a partir de US$ 2 mil em CDs.

“Com este lançamento, tornamos a nossa plataforma de investimentos ainda mais completa e oferecemos uma nova opção para quem deseja investir no exterior e quer uma alternativa com menos risco”, afirma Igor Rongel, head de investimentos do C6 Bank.

A conta global do C6 Bank

Na metade de 2022 o C6 Bank lançou sua conta Conta Global, destinada aos brasileiros que gostam de viajar ou estão planejando viagens internacionais. A opção garante tarifas mais baixas que as do cartão de crédito internacional.

A Conta Global do C6 Bank garante um cartão de débito internacional Mastercard, trazendo mais segurança aos clientes. Além disso, o C6 Bank também conta com uma plataforma de atendimento 24h por dia, inclusive aos finais de semana e feriados.

Nessa modalidade os clientes do C6 Bank podem escolher entre as opções dólar e euro. Vale informar que o câmbio é feito por meio da cotação comercial, sendo uma opção mais econômica que a cotação turismo. Outra vantagem da Conta Global é a possibilidade de realizar saques com a moeda local no exterior. No caso da Global Dólar é cobrada uma tarifa de US$ 5 e na Global Euro a taxa é de € 5.

Veja como abrir essa modalidade de conta

De acordo com o banco digital, para abrir uma Conta Global no C6 Bank é preciso possuir uma conta comum. Apesar disso, o processo é bastante simples e deve ser feito diretamente no aplicativo da instituição.

Para abrir uma Conta Global é cobrado o valor de U$ 30. No entanto, vale informar que as modalidades de Euro e Dólar são independentes e possuem cartões de débito individuais. Segundo o C6 Bank, o valor cobrado para a abertura das contas é convertido para reais na cotação oficial diária e descontado diretamente da conta corrente do cliente no Brasil.

Investimentos no C6 Bank

Os usuários do C6 Bank podem aproveitar diversas opções de investimentos disponíveis na C6 TechInvest, assessoria de investimentos do banco digital, onde é possível montar uma carteira personalizada tanto com ativos nacionais quanto internacionais. Para isso é preciso possuir uma conta na fintech.

Vale informar que todo o processo de abertura da conta no C6 Bank é bastante simples e livre de burocracias, não sendo cobrada nenhuma tarifa aos usuários. Após abrir uma conta, o cliente deve acessar o menu C6 Invest no aplicativo, onde serão feitas algumas perguntas para analisar os objetivos do usuário e o nível de tolerância a riscos. Feito isso, basta começar a investir.