C&A Brasil disponibiliza mais de 4,5 mil vagas temporárias

As festas de fim de ano têm grande relevância para o varejo brasileiro e movimentam o mercado como ninguém. E para suprir a demanda, é preciso contratar, motivo pelo qual a C&A Brasil disponibiliza mais de 4.500 vagas temporárias para todas as suas mais de 330 lojas espalhadas por todo o país.

Há chances para diversas áreas e funções, dentre elas: vendendor, caixa, operador de estoque, estoquista Ship From Store (responsável por organizar e enviar pedidos on-line), fiscal de loja, entre outras. A contratação é temporária, com contratos que variam entre 60 a 11 dias, mas há a possibilidade real de efetivação, desde que o profissional tenha um bom desempenho e a loja precise repor vagas.

Para participar da seleção, é preciso ter mais de 18 anos e ensino médio completo. A boa notícia é que não é preciso ter experiência, mas sim paixão pelo atendimento ao cliente.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito, ainda, a alguns benefícios, tais como: vale transporte, refeição no local e treinamentos variados para as funções a serem realizadas.

É importante mencionar, ainda, que a diversidade é um dos principais pilares da C&A e, portanto, as oportunidades estão disponíveis para todas as pessoas que atendam os pré-requisitos da posição, sem qualquer distinção.

Como se candidatar

Os interessados em participar do processo seletivo deverão se cadastrar por meio da página da Gi Group (https://br.gigroup.com).