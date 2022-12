Cabo de Santo Agostinho (PE) abre processo seletivo com 130 vagas para cargos de nível médio

A Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho, no estado de Pernambuco, está com inscrições abertas para processo seletivo que visa contratação de profissionais de nível médio para atuar na área da educação.

As contratações serão realizadas por tempo determinado.

O edital prevê ainda a realização de vagas para cadastro reserva.

Vagas e salários Cabo de Santo Agostinho – PE

A Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho oferece, por meio de processo seletivo, 130 vagas para preenchimento imediato, além de vagas para formação de cadastro reserva.

As oportunidades são para candidatos com nível médio, distribuídas entre os seguintes cargos:

Nível médio

Auxiliar de Desenvolvimento Educacional (ADE) – 100 vagas + cadastro reserva;

Auxiliar de Desenvolvimento Educacional Especial (ADEE) – 30 vagas + cadastro reserva;

O salário oferecido para o cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Educacional é de R$ R$ 1.503,00 mensais.

Já o salário para o cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Educacional Especial é de R$ 1.703,00 mensais.

A jornada de trabalho para ambos os cargos é de 200 horas mensais.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar escolaridade mínima exigida para o cargo, além de ser maior de 18 anos, brasileiro e estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino).

Atribuições de cargos Cabo de Santo Agostinho – PE

Confira a seguir as principais funções de acordo com cada cargo:

Auxiliar de Desenvolvimento Educacional

Atuar junto às crianças nas diversas fases de educação infantil, auxiliando o professor no processo ensino aprendizagem;

Auxiliar as crianças na execução de atividades pedagógicas e recreativas diárias;

Cuidar da higiene, alimentação, repouso e bem-estar das crianças;

Auxiliar o professor na construção de atitudes e valores significativos para o processo educativo das crianças;

Auxiliar o professor no processo de observação, registro das aprendizagens e desenvolvimento das crianças;

Responsabilizar-se pela recepção e entrega das crianças junto às famílias, mantendo um diálogo constante entre família e creche;

Acompanhar as crianças, junto às professoras e demais funcionários em aulas – passeio programadas pela Creche Ou Centro de Educação Infantil;

Participar De Formação Continuada Específica Para A Função.

Auxiliar de Desenvolvimento Educacional Especial

Atuar na recepção do/a aluno/a com deficiência na escola?

Acompanhá-lo/a até a sala de aula e, ao término das atividades, acompanhá-lo/a até o portão da escola?

Auxiliar nas atividades de higiene, troca de vestuário e/ou fraldas/absorventes, higiene bucal durante o período em que o/a aluno/a com deficiência permanecer na escola, inclusive nas atividades extracurriculares e dias de reposição de aulas?

Em caso de acidente, moléstia ou evento que indique a necessidade de atendimento médico, providenciar o imediato chamamento de socorro especializado, adotando as rotinas gerais de primeiros socorros recomendadas pelas autoridades de saúde, comunicando o fato à direção da Unidade de Escolar?

Utilizar luvas descartáveis nos casos exigidos por lei e descartá-las após o uso, em local adequado, obedecidas, quanto ao descarte, as normas específicas desse tipo de resíduo sólido?

Acompanhar o/a aluno/a com deficiência, no horário do intervalo, até o local apropriado para mastigação e/ou deglutição, realizando a higiene necessária e encaminhando-o/a, a seguir, à sala de aula?

Entre outras funções previstas em edital;

Inscrições Cabo de Santo Agostinho – PE

Os interessados em participar do processo seletivo para a Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho devem realizar a inscrição até o dia 14 de dezembro de 2022 diretamente pelo formulário eletrônico disponível no site da Prefeitura.

Não será cobrada taxa de inscrição.

Etapas do processo seletivo Cabo de Santo Agostinho – PE

O processo seletivo para a Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho será realizada através de avaliação curricular.

O resultado final será publicado no dia 10 de janeiro de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e obter maiores informações sobre o processo seletivo da Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho 2022 no estado de Pernambuco.