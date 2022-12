Cachoeira decreta situação de emergência por causa da chuva

Foto: Reprodução/Instagram

A cidade de Cachoeira, no recôncavo da Bahia, decretou situação de emergência nesta quinta-feira (1º), por causa dos danos causados ao município com as chuvas que têm atingido a região. O anúncio foi divulgado pela prefeitura no perfil oficial no Instagram.

Na publicação, a administração informou que a decisão leva em consideração as chuvas dos últimos dias, 28, 29, e 30 de novembro, além desta quinta-feira, que provocaram alagamentos em ruas, bairros e distritos das regiões urbanas e rural.

O decreto ainda autoriza a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a coordenação da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, nas ações de resposta ao desastre e reabilitação do cenário e reconstrução. O decreto tem validade de 20 dias.

Cachoeira é uma das 37 cidades afetadas pelo mau tempo em todo o estado, segundo dados da Superintendência de Proteção e Defesa Civil (Sudec). De acordo com um balanço do órgão, o estado tem 342 desabrigados e 3.684 desalojados, e o número total de atingidos chega a 52.224.

Confira nota na íntegra

A Prefeitura de Cachoeira no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Constituição Federal e a Lei Orgânica Municipal da Cachoeira, bem como, em observância ao quanto disposto no Decreto Federal n° 11.219, de 05 de outubro de 2022, resolve:

Considerando as fortes chuvas ocorridas no município de Cachoeira nos últimos dias, 28, 29, e 30 de novembro, bem como, no dia 01 de dezembro deste ano de 2022, que provocaram alagamentos em ruas, bairros, distritos das regiões urbanas e rural.

Considerando que a situação de emergência ocasionou transtornos à população, com alagamentos em varios pontos do município, e risco de desabamento em imoveis em varias localidades;

*DECRETA*: Fica decretada Situação de Emergência nas áreas do município atingidas pelo desastre classificado e codificado como Alagamento.

Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a coordenação da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, nas ações de resposta ao desastre e reabilitação do cenário e reconstrução.

Este decreto tem validade por 20 dias e entra em vigor na data da publicação.

