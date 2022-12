Cadela farejadora encontra 93 tabletes de drogas na BA

Foto: Divulgação SSP

Uma ação de busca por uma pessoas desaparecida levou à apreensão de 93 tabletes de maconha e crack na cidade de Porto Seguro, no sul da Bahia, na segunda-feira (26).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do estado (SSP-BA), os entorpecentes foram localizados com a ajuda de uma cadela farejadora, que estava auxiliando nas buscas.

Batizada de Bruna, a pet policial farejou as drogas com dois homens, que estavam tentando enterrar o material em um terreno e foram flagrados pelos policiais.

“Eles foram flagrados tentando enterrar as drogas. Houve confronto e a dupla fugiu”, disse o comandante do 8º Batalhão da Polícia Militar (BPM), tenente-coronel Alexandre Costa de Souza.

Conforme contou o militar, as drogas, além de quatro balanças que também foram apreendidas, foram apresentados na Delegacia Territorial (DT) de Porto Seguro, onde o caso foi registrado.

Não há detalhes sobre a identidade dos dois suspeitos. O caso será apurado.

