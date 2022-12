Caetano Veloso testa positivo para Covid-19 e shows são adiados

Foto: Globoplay

Caetano Veloso foi incluído nesta sexta-feira (2) na extensa lista de pessoas atingidas na nova onda da Covid-19 no Brasil. Nas redes sociais, a equipe do cantor, que tem 80 anos, divulgou que ele testou positivo para a doença e anunciou o cancelamentos de shows que o artista tinha para este fim de semana. No posicionamento, no entanto, não foi informado o estado de saúde de Caetano.

As apresentações seriam feitas no Rio de Janeiro nesta sexta-feira (2) e sábado (3). Com a medida, os shows foram transferidos para os dia 4 e 5 de fevereiro de 2023. De acordo com a nota, os ingressos comprados para as apresentações deste fim de semana valerão para as novas datas. Em caso de devolução, os fãs devem entrar em contato com a casa de show.

Na nota, a equipe ainda pediu a compreensão do público e frisou que o adiamento “causa frustração não apenas aos fãs, mas também em toda a equipe e ao próprio artista”. Foi ressaltado ainda que “neste momento o nosso posicionamento prioriza a saúde de Caetano Veloso”. Os shows marcados para Porto Alegre, nos dias 16 e 17 de dezembro, permanecem confirmados.

Esta é a segunda vez que o cantor testa positivo para Covid-19. A primeira aconteceu em dezembro de 2021. Na época, ele postou um texto no Instagram falando sobre a doença, disse que estava assintomático e atribuiu isso às três doses da vacina que havia tomado até então. Na mesma ocasião, a esposa e empresária Paula Lavigne.

