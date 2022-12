Caixa convoca 440 mil trabalhadores ao saque do PIS/PASEP

De acordo com a Caixa Econômica Federal, o PIS/PASEP pode ser sacado por cerca de 440 mil trabalhadores ainda em 2022. Eles têm até o dia 29 deste mês para sacar um montante equivalente a R$ 387 milhões.

O Ministério do Trabalho e Previdência informou que 134,7 mil trabalhadores da iniciativa privada têm direito ao PIS. Outros 306,8 mil servidores públicos têm direito ao PASEP.

Programa de Integração Social (PIS) é direcionado a trabalhadores da iniciativa privada com pagamento efetuado pela Caixa, já o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) é voltado a servidores públicos através do Banco do Brasil.

Aqueles que ainda não sacaram os valores só terão uma nova oportunidade no próximo calendário de pagamento do abono salarial. Lembrando que o trabalhadores pode resgatar os valores em até cinco anos após a liberação.

Todavia, vale ressaltar que estão disponíveis os recursos de quem trabalhou com a carteira assinada entre os anos de 2016 a 2020. O saque retroativo do PIS/PASEP foi liberado pela Caixa em outubro deste ano.

Os trabalhadores que estão com dúvidas sobre o direito aos valores provenientes do abono salarial, podem fazer a consulta da elegibilidade ligando no telefone 158 ou pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTD).

Todavia, o trabalhador do setor privado pode consultar a situação do benefício no aplicativo Caixa Trabalhador e Caixa Tem. Enquanto isso, os servidores públicos podem acessar as informações pelos seguintes números:

Central de Atendimento 4004-0001, capitais e regiões metropolitanas; ou

Central de Atendimento 0800 729 0001, interior.

Quem tem direito ao PIS/PASEP retroativo?

O benefício só pode ser sacado por quem cumpriu os requisitos do governo referente aos anos de 2016 a 2020. Neste sentido, o trabalhador precisa:

Possuir inscrição no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos;

Ter trabalhado por, ao menos, 30 dias de carteira assinada no decorrer do ano-base;

Ter recebido remuneração média de até 2 salários mínimos no decorrer do ano-base;

Ter seus dados devidamente repassados pelo empregador a RAIS/e-Social.

Qual é o valor do PIS/PASEP retroativo?

O valor do PIS/PASEP é cumulativo, podendo chegar a um salário mínimo caso o trabalhador tenha exercido atividade remunerada com a carteira assinada durante os 12 meses do ano. Confira quanto o trabalhador pode receber por tempo de trabalho:

1 mês trabalhado – R$ 101;

2 meses trabalhados – R$ 202;

3 meses trabalhados – R$ 303;

4 meses trabalhados – R$ 404;

5 meses trabalhados – R$ 505;

6 meses trabalhados – R$ 606;

7 meses trabalhados – R$ 707;

8 meses trabalhados – R$ 808;

9 meses trabalhados – R$ 909;

10 meses trabalhados – R$ 1.010;

11 meses trabalhados – R$ 1.111;

12 meses trabalhados – R$ 1.212.