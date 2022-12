CAIXA ECONÔMICA: telefone de atendimento aos clientes para tirar dúvidas

A Caixa Econômica Federal é um dos bancos mais usados pelos brasileiros. Através dele são realizados os pagamentos de diversos benefícios, além do PIS/PASEP, FGTS entre outras coisas. Caso você esteja precisando falar com um atendente da instituição, veja qual é o Caixa Econômica telefone para contato na matéria dessa sexta-feira (16) do Notícias Concursos.

Devido ao grande fluxo de serviços prestados pelo banco, normalmente suas agências estão cheias. Assim, para desafogar o atendimento presencial, a instituição fornece outros canais de comunicação, como, por exemplo, o telefone. Então, descubra agora a Caixa Econômica telefone e esclareça suas dúvidas sem sair de casa.

Importância da Caixa na vida da população

A Caixa é o banco oficial dos brasileiros. Ademais, sua história teve origem no ano de 1861 através de um decreto assinado pelo imperador Dom Pedro II. Com o passar dos anos, o banco evoluiu junto com o país, e existe até hoje, fazendo parte da vida de todos os cidadãos.

Hoje, ele é o banco pelo qual o Governo presta a assistência a população mais pobre. Mas, com a pandemia da Covid 19, de certa maneira, foi inaugurada uma nova forma de “produto” do banco: a poupança digital, criada automaticamente para os cidadãos receberem o Auxílio Emergencial.

Agora, o CaixaTem está tendo uma ampliação de funções, e através dele, estão sendo pagos os benefícios do Auxílio Brasil, o FGTS, bem como o abono salarial, entre outros benefícios do Governo. Com isso, até pessoas que nunca tiveram conta na instituição passaram a ter a poupança digital, podendo usufruir de diversas vantagens.

Caixa Econômica telefone e outros meios de contato

Devido a esse imenso volume de serviços prestados pelo banco, até quem não é correntista costuma precisar entrar em contato para esclarecer dúvidas. Portanto, o telefone e os meios digitais são uma mão na roda para evitar que as pessoas desloquem até uma agência sem necessidade.

Alô Caixa: é no 4004-0104 disponível para as capitais e as regiões metropolitanas;

0800-104-0104 disponível para as demais regiões.

O atendimento é tanto para as pessoas físicas como para as jurídicas. Ademais, é também para assuntos como cartão de crédito, débito, conta-corrente, entre outros.

Para os atendimentos referentes ao PIS, FGTS e os demais auxílios, o telefone é: 0800-726-0207. O atendimento se dá de segunda-feira à sexta-feira de 8h até 21h. Aos sábados é de 10h até 16h.

O telefone do Auxílio Brasil é o número 111, disponível diariamente todos os horários. Conquanto, esses são os principais Caixa Econômica telefone para esclarecimento de dúvidas e resolução de problemas.