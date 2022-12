Caixa LIBERA abertura de conta pela internet; veja como fazer

A Caixa Econômica Federal passou a facilitar o procedimento de abertura de conta para os clientes. Agora, os interessados podem abrir as suas contas sem sair de casa, por meio da internet. A operação deve ser realizada no aplicativo oficial do banco de forma rápida.

Ainda, o banco disponibiliza vários serviços que podem ser acessados pelo celular, como empréstimos e cartões de crédito. Todavia, para isso será necessário abrir uma conta. Com esse intuito, o interessado deverá realizar todas as etapas solicitadas na plataforma.

Passo a passo de como abrir uma conta no aplicativo

A princípio, a conta corrente na Caixa só pode ser aberta via internet. Por outro lado, a conta poupança só poderá ser aberta presencialmente em uma das agências da instituição. Todavia, para ter uma é necessário:

Ter mais de 18 anos;

CPF válido (não ter restrições);

Apresentar comprovação de renda.

Para abrir a conta, basta baixar o aplicativo da Caixa e fazer a operação. Todavia, para realizar o procedimento será preciso depositar um valor de R$ 200 para efetivar a abertura da conta e em seguida pagar uma taxa de R$ 30 para iniciar o procedimento.

Feito isto, o cidadão precisará realizar o login no aplicativo, e depois informar o número do CPF. Na sequência o usuário deve enviar uma foto com a documentação solicitada e uma selfie. A Caixa também irá solicitar alguns dados pessoais.

Ao acessar a aba de serviços, o cidadão terá que escolher o serviço e a data de vencimento. Nesse sentido, ele também deverá indicar uma agência mais próximo e clicar em “Enviar proposta”. Por fim, basta aguardar a atualização da abertura da conta.

Além disso, é importante salientar que Caixa é uma das últimas instituições financeiras a permitir a abertura de contas pela internet. Em razão disso, para não ficar atrás de outros bancos, lançou o aplicativo Caixa Abertura de fala que permite a realização deste procedimento sem precisar sair de casa.

Caixa disponibiliza novo cartão

Recentemente, a Caixa Econômica Federal anunciou o lançamento do seu novo Cartão de Crédito Caixa Simples. o banco informou que o cartão é destinado aos aposentados ou pensionistas do INSS, com menos de 75 anos.

“Ele oferece as mesmas facilidades dos cartões de crédito convencionais para você fazer suas compras em lojas físicas e pela internet, no Brasil ou no exterior,” informa o banco.

Como o novo cartão Caixa 2022 é consignado, o dispositivo conta com a facilidade do desconto de parte do pagamento da fatura, referente à margem de 5% no benefício INSS, sendo essa a principal diferença em relação ao cartão de crédito convencional: parte do valor da fatura é descontado automaticamente no benefício.

Além disso, 95% do limite de crédito pode virar dinheiro na conta. Para isso, é necessário solicitar a opção no momento da contratação. Sobre esse valor, incorre a cobrança de juros rotativos + IOF contabilizados do dia do crédito em conta ao dia do pagamento da fatura. Veja como contratar.