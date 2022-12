CAIXA libera até R$4.500 via aplicativo HOJE (16/12); saiba como sacar

O atual presidente, Jair Bolsonaro, sancionou recentemente a Lei 14.438/22, em que disponibiliza a nova linha de crédito de R$ 4,5 mil para Microempreendedores Individuais (MEIs). De acordo com o texto, a linha de crédito também será disponibilizada para pessoas físicas, no valor de R$ 1,5 mil.

Por meio da nova Lei, o SIM Digital foi criado. Trata-se de um programa de simplificação do microcrédito digital para empreendedores. De acordo com o governo, o objetivo é auxiliar os pequenos empresários a se estabelecerem.

Empréstimo Caixa Tem 2022

A medida provisória, que trata sobre o aumento dos valores do microcrédito Caixa Tem ainda segue no aguardo do Senado. Enquanto o texto não é aprovado, as condições atuais para contratação são as seguintes:

Para pessoas físicas

Limite do crédito de até R$ 1 mil;

Taxa de juros a partir de 1,95% ao mês;

Prazo para pagamento: até 24 meses;

A solicitação é feita digitalmente direto pelo aplicativo Caixa Tem.

Para o MEI

Limite de crédito de até R$ 3 mil;

Taxa de juros: a partir de 1,99% ao mês;

Prazo para pagamento: até 24 meses;

Todavia a solicitação por enquanto é somente nas agências. Contudo, a Caixa já informou que em breve a contratação também poderá ser feita pelo Caixa Tem.

Passo a passo de como utilizar o CAIXA TEM

O Caixa Tem tem sido cada vez mais movimentado pelos brasileiros. Por meio da conta poupança social, os usuários podem receber diversos benefícios, como o Auxílio Brasil, saque do FGTS e outros.

É importante destacar que, além de receber os depósitos, o Caixa Tem também permite a realização de saques, transferências, consulta de saldo e extrato, pagamento de contas e compras na internet. De acordo com as regras atuais, os usuários do podem realizar saques de até R$ 1.200 por dia.

Como abrir uma conta no Caixa Tem?

A princípio, o Caixa Tem foi criado em 2020, durante a pandemia, para possibilitar o pagamento do Auxílio Emergencial. No entanto o benefício foi encerrado no ano passado, fazendo com que outros programas sociais fossem incluídos no aplicativo. Dessa forma, apenas os brasileiros que recebem algum dos abonos podem se cadastrar no Caixa Tem.

Para se cadastrar não é necessário ser cliente da Caixa. Confira abaixo o passo a passo de como instalar o aplicativo:

Baixe o APP Caixa Tem em seu dispositivo (disponível para Android e iOS);

Após instalado, clique em “Entrar”;

Selecione a opção “Novo usuário”;

Em seguida, o aplicativo solicitará documentos pessoais, como CPF e RG e envio de foto atual. Passando dessa fase, o cadastro é realizado.