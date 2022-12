Caixa libera saque EXRA de R$ 1.212 para trabalhadores

Recentemente, a Caixa Econômica Federal informou que 1,1 milhão de trabalhadores ainda podem sacar o PIS (Programa de Integração Social) extra. O abono salarial pode chegar a um salário mínimo (R$ 1.212) por cada beneficiário.

É importante salientar que os recursos são referentes a valores que foram corrigidos ou que deixaram de ser resgatados entre os anos 2016 e 2020.

A saber, os valores já foram depositados nas contas dos trabalhadores e em poupanças sociais digitais abertas no Caixa Tem. O trabalhador pode consultar as informações dos pagamentos nos aplicativos Caixa Tem ou Caixa Trabalhador, ou pelo telefone 111. Quem tem direito ao PIS/PASEP extra? De acordo com a Caixa, para ter direito ao PIS/PASEP extra, é necessário que o trabalhador comprove que tem direito ao abono salarial no ano de referência. É importante ressaltar que as regras de concessão do benefício não foram alteradas. Dessa forma, para receber o abono salarial é necessário: Estar inscrito nos programas do PIS/PASEP há, pelo menos, cinco anos;

Ter trabalhado com carteira assinada por, pelo menos, 30 dias consecutivos ou não;

Ter recebido até dois salários mínimos, em médicas, no ano-base;

Ter os dados trabalhistas devidamente informados e atualizados na Relação Anual de Informações Sociais (Rais). O trabalhador tem direito ao valor de até um salário mínimo (R$ 1.212). Contudo, os valores são liberados conforme o tempo trabalhado no ano base do benefício. De acordo com a Caixa, o valor médio disponível é de R$ 398,99 por beneficiário. Ainda, é importante ressaltar que os trabalhadores que têm direito ao PASEP ( Programa de Integração Social e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) podem procurar o Banco do Brasil (BB) para consultar e sacar o valor extra. Os trabalhadores podem acessar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou ligar para o telefone do Ministério do Trabalho e Previdência Social, no número 158, para consultar as informações. Por outro lado, os servidores públicos podem consultar se tem direito ao abono extra por meio do portal BB, na Central de Atendimento 4004-0001, para capitais e regiões metropolitanas, ou no 0800 729 0001, para regiões no interior.

Pagamento do PIS 2022

O pagamento do Programa de Integração Social (PIS), referentes ao ano-base 2020, segue disponível para os trabalhadores.

A Caixa Econômica Federal realizou o repasse dos valores do abono salarial no primeiro trimestre deste ano. É importante salientar que o depósito foi realizado de forma atrasada, visto que os pagamentos foram suspensos pelo governo durante a pandemia da Covid-19, com o objetivo de auxiliar na economia do país.

Quem tem direito receber o PIS?

Neste ano, recebem os valores do PIS os trabalhadores que exerceram atividades formais, no ano de 2020, em setor privado. De acordo com o Ministério do Trabalho, cerca de 400 mil trabalhadores brasileiros ainda não fizeram o resgate dos valores de suas contas.

Ainda, conforma o calendário do benefício, os trabalhadores poderão sacar os valores até o dia 29 de dezembro.

Quem tem direito ao PIS 2022 são os trabalhadores que:

Em primeiro lugar, receberam até dois salários mínimos em 2020;

Exerceram alguma atividade remunerada por, pelo menos 30 dias, no ano de 2020;

Possuírem os dados atualizados no cadastro;

Por fim, estão cadastrados no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos.

Tabela PIS 2022

A tabela do PIS 2022 define o valor do PIS 2022 de acordo com os meses trabalhados.

1 mês trabalhado – R$ 101;

2 meses trabalhados – R$ 202;

3 meses trabalhados – R$ 303;

4 meses trabalhados – R$ 404;

5 meses trabalhados – R$ 505;

6 meses trabalhados – R$ 606;

7 meses trabalhados – R$ 707;

8 meses trabalhados – R$ 808;

9 meses trabalhados – R$ 909;

10 meses trabalhados – R$ 1.010;

11 meses trabalhados – R$ 1.111;

12 meses trabalhados – R$ 1.212.