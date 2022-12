CAIXA surpreende com nova linha de crédito

A Caixa Econômica Federal está liberando um microcrédito para o público feminino em parceria com o Sebrae. A ideia é incentivar o empreendedorismo feminino, com um empréstimo de até R$ 5 mil.

O programa Caixa para Elas Empreendedoras liberou R$ 1 bilhão para a nova linha de crédito. O serviço é destinado para quem está na fase inicial do negócio ou já o possui há mais tempo. Contudo, o objetivo é a formalização.

Caixa oferece crédito para mulheres

As mulheres que já são microempreendedoras individuais (MEI) podem contratar o empréstimo através do Programa de Simplificação do Microcrédito Digital para Empreendedores, mais conhecido como SIM Digital. Além disso, alguns grupos podem ser priorizados na contratação.

O público feminino vítima de violência doméstica pode receber o dinheiro com mais facilidade. Além disso, as medidas buscam melhorar a capacidade profissional das mulheres, com intuito de que consigam melhores oportunidades de renda e a independência financeira.

Para quem é pessoa física, ou seja, que ainda não empreende, o valor do empréstimo é de R$ 2 mil. Já para aquelas que atuam como MEI podem tomar um crédito de R$ 5 mil. Vale ressaltar que outra vantagem do programa é a paridade salarial entre homens e mulheres que ocupam os mesmos cargos.

A expectativa é atender mais de 30 milhões de mulheres, inclusive as que querem iniciar um novo negócio e as que já empreendem. Contudo, cabe salientar que as mulheres negativadas também podem contar com a linha de crédito. Todavia, para pedir o crédito pelo Emprega + Mulheres, é preciso atender alguns critérios. São eles:

Se formalizar como MEI;

Realizar um curso do Sebrae;

Acessar a linha de crédito.

Com relação ao pedido para participar do Mulheres Empreendedoras, deve ser feito por meio do aplicativo Caixa Tem, atualizando a poupança social digital. No entanto, é necessário que a mulher interessada acesse o portal do Caixa Para Elas Empreendedoras para obter mais informações sobre o curso obrigatório que deve ser realizado.

A contratação poderá ser realizada pelas empreendedoras que recebem o Auxílio Brasil?

De acordo com a presidente da Caixa, Daniella Marques, as empreendedoras beneficiadas pelo Auxílio Brasil não precisam se preocupar. Isso porque, mesmo solicitando a nova linha de crédito, o benefício do programa social não deixará de ser pago. Este é mais um ponto positivo da iniciativa.

Ademais, após três meses de formalização, será possível pedir o crédito de antecipação e o Cartão de Crédito da Caixa. Já com sete meses, a beneficiária terá acesso ao Fundo de Aval para as Micro e Pequenas Empresas (Fampe), que é de R$ 12 mil. Por fim, passados 12 meses, a empreendedora poderá contratar empréstimos com valores maiores, como o Pronampe.