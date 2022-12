Caixa Tem: O que é? Como se cadastrar e acessar? Tire todas as suas DÚVIDAS sobre o app

O Caixa Tem é um aplicativo criado pela Caixa Econômica Federal. Através dele é possível acessar a sua conta social digital. Esta é uma conta digital criada pela Caixa para todos os seus clientes, a fim de que eles possam ter acesso mais rápido e fácil ao pagamento de benefícios governamentais.

A conta é gratuita para todas as pessoas e permite a movimentação de benefícios do FGTS, além de recebimento de programas de distribuição de renda, como o Auxílio Brasil e o Auxílio Gás.

A seguir, conheça mais sobre o app Caixa Tem e tire todas as suas dúvidas!

Como funciona o app Caixa Tem?

A Caixa criou o Caixa Tem em 2020 com o objetivo de veicular os pagamentos de benefícios sociais. As contas digitais foram criadas automaticamente pelo banco aos seus clientes, que puderam ter acesso à conta por meio do aplicativo de celular. Tanto aparelhos Android como IOS podem acessar e utilizar o app.

Desde então, ele é o principal meio de pagamento da Caixa para os cidadãos brasileiros.

Além disso, todos os cidadãos podem ter uma conta social digital na Caixa Econômica. Para isso, basta ser maior de idade e fazer o cadastro.

A principal vantagem em utilizar o Caixa Tem é a comodidade de não precisar enfrentar longas filas nas agências bancárias para receber o seu benefício. Isso porque todos os serviços bancários básicos podem ser realizados diretamente do celular.

Como se cadastrar?

É muito fácil se cadastrar no aplicativo. Para isso, você só irá precisar do seu celular com acesso a internet. Assim, deve acessar a loja de aplicativos do seu celular e fazer o download do Caixa Tem.

Após abrir o app, escolha a opção “cadastre-se e abra a sua conta”. Em seguida, você deverá preencher todas as informações que são solicitadas na tela do seu celular. Todos os campos devem ser preenchidos adequadamente.

Para confirmar a sua identidade, também será necessário tirar uma selfie segurando um documento de identificação com foto. Assim, a selfie permanecerá no banco de dados do banco.

Após seguir os passos e confirmar, você já estará pronto para acessar a sua conta digital da Caixa Econômica e utilizar todos os seus serviços!

Quais serviços estão disponíveis no Caixa Tem?

O Caixa Tem é um aplicativo que permite a movimentação financeira do seu benefício social. Sendo assim, você poderá ter acesso a todos os serviços bancários básicos, como transferências, pix, pagamento de contas, recarga de celular e até mesmo poderá solicitar crédito financeiro por meio do app.

Como sacar o dinheiro do Caixa Tem?

O aplicativo oferece várias formas de sacar o seu saldo. As funções mais recorrentes para utilizar o dinheiro da conta são o pix, transferências e pagamento de contas diretamente no app.

No entanto, também é possível sacar o dinheiro do Caixa Tem sem cartão nas agências bancárias. Para isso, você deverá se dirigir para um terminal de autoatendimento da Caixa Econômica ou uma lotérica.

Ao chegar no local, acesse o app pelo seu celular e clique na opção de gerar um código para saque. O código aparecerá na tela do seu celular e você deverá informar ao atendente da lotérica ou digitar no caixa eletrônico. Em seguida, basta informar o valor do saque.