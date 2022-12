Calendário de festas populares movimenta Salvador até fevereiro

Festa da padroeira da Bahia, Nossa Senhora da Conceição (Foto: Max Haack/Ag Haack)

Famosa por suas belezas naturais e culinária singular, é no povo que se concentra a principal riqueza da Bahia. Não à toa, procissões, lavagens, festas de largo, e claro, o carnaval, formam um calendário de festas populares em Salvador, que começou em dezembro e só vai terminar no mês de fevereiro.

Importante destacar, que em sua maioria essas festas possuem foco religioso, algumas católicas, com tradições trazidas pelos portugueses, outras ligadas às religiões de matrizes africanas, sem falar no tão famoso sincretismo, característica local que enaltece ainda mais a cultura da Bahia.

O calendário já começou em grande estilo, com a Festa de Santa Bárbara, no dia 4 de dezembro, onde milhares de pessoas vestindo vermelho e branco, tomam as ruas da Cidade Baixa para reverenciar a protetora dos bombeiros e protetora contra raios e tempestades.

Uma multidão de vermelho e branco reverencia Santa Bárbara; no candomblé, a festa está associada à Iansã (Foto: Max Haack/Ag. Haack)

A procissão levou os fiéis até o Corpo de Bombeiros, no bairro da Barroquinha, onde tradicionalmente era servido o caruru ao público. Atualmente, quentinhas com a comida são distribuídas apenas para pessoas em situação de rua. Do Corpo de Bombeiros, a caminhada seguiu para a Baixa dos Sapateiros, Rua Padre Agostinho e Pelourinho e depois retornou à Igreja de Santa Bárbara.

Apenas quatro dias depois, foi celebrada a padroeira da Bahia, Nossa Senhora da Conceição da Praia, com missa campal e procissão com as imagens de Nossa Senhora da Conceição da Praia, Deus Menino, Santa Bárbara, Senhor do Bonfim e São José pelas principais ruas do bairro Comércio.

Ainda em dezembro, no dia 13, foi a vez da Igreja de Santa Luzia do Pilar, também no Comércio, receber centenas de pessoas que formaram fila para molhar seus olhos com a água abençoada. No milagre, acredita-se que quando a água que jorra da uma fonte, abençoada pela própria santa, é passada nos olhos, seguida de orações e novenas, a padroeira da luz devolve a visão dos cegos.

Fiéis formam fila para molhar os olhos com a água da fonte, pedindo proteção à Santa Luzia (Max Haack/Ag. Haack)

Já era de se esperar que em uma terra de tanta fé, os dias 31 de dezembro e 1º de janeiro de cada ano, também fossem marcados pela religiosidade. O destaque fica por conta da procissão marítima em homenagem a Bom Jesus dos Navegantes.

Em janeiro, o calendário de festas populares inclui também o Dia de Reis (6 de janeiro), com missa na Igreja da Lapinha, no bairro Liberdade, e o famoso desfile do Terno de Reis; a Lavagem do Bonfim, na segunda quinta-feira do mês, uma das mais importantes festas da Bahia, com procissão de oito quilômetros, realizada com muita alegria por fiéis e turistas, a tradicional lavagem da escadaria da Igreja Nosso Senhor do Bonfim, e claro, as fitinhas amarradas no gradil cheias de pedidos e esperança.

O mês se encerra com a Festa de São Lázaro (27 de janeiro), com alvorada e missa ao longo de todo o dia na Igreja São Lázaro e São Roque, localizada no bairro da Federação. O Santo é conhecido como protetor dos enfermos, dos desamparados e dos animais doentes.

Fevereiro começa com a maior festa dedicada ao candomblé, Festa de Iemanjá, no dia 2, no bairro do Rio Vermelho, que toma toda a extensão da praia com presentes, principalmente rosas brancas, dedicadas à Rainha do Mar.

Manifestações culturais, rodas de capoeira e muita música são características marcantes dessas festividades, assim como da Lavagem de Itapuã, também no mês de fevereiro. Talvez como o prenúncio da festa que encerra o calendário, o Carnaval.

A festa, que em 2023 acontecerá oficialmente de 15 a 23 de fevereiro, é aguardada com muita ansiedade, após os anos de restrição por conta da pandemia da Covid-19. Antes mesmo da entrega da Chave da Cidade ao Rio Momo, o pré-Carnaval promete aquecer o público com o Fuzuê e Furdunço, nos dias 11 e 12 de fevereiro.

Na última edição, em 2019, mais de 100 atrações participaram dos dois eventos, que acontecem à tarde, respectivamente no sábado e domingo que antecedem a abertura oficial da festa, com uma multidão de foliões fantasiados ocupando o circuito Ondina-Barra.

Estimativas do setor de turismo apontam para uma presença de 3,4 milhões de turistas em Salvador durante o verão, período que engloba as festas populares, até o carnaval.

Leia mais sobre Festas Populares no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.