Calendário de pagamento do PIS/PASEP foi alterado; confira a nova data

O PIS/Pasep é um benefício de direito dos cidadãos que exercem as suas stividades trabalhistas com carteira assinada. Dentre os saques disponíveis, está o benefício referente ao ano-base 2020, que foi realizado neste ano. Entretanto, de acordo com o cronograma oficial, restam poucos dias para os trabalhadores que ainda não resgataram os valores, executem o saque.

É importante ressaltar que o valor do benefício varia de acordo com a quantidade de meses trabalhados no ano considerado base. Portanto, os beneficiários que trabalharam durante o ano inteiro poderão sacar um salário mínimo, que equivale a R$ 1.212 atualmente.

Pagamento do PIS/Pasep

Como já mencionado, o benefício disponibilizado se refere ao ano-base 2020. Isso significa que os trabalhadores que exerceram atividade naquele ano e se encaixam nas regras do benefício, podem receber os valores do programa.

Recentemente, o Ministério do Trabalho e Previdência informou que mais de 400 mil trabalhadores não sacaram o PIS/Pasep 2022. Portanto, isso significa que os trabalhadores esqueceram de efetuar o saque ou simplesmente deixaram de sacar o benefício por vontade própria.

Quem tem direito ao pagamento?

Quem tem direito ao PIS/Pasep 2022 são os trabalhadores que:

Em primeiro lugar, receberam até dois salários mínimos em 2020;

Exerceram alguma atividade remunerada por, pelo menos 30 dias, no ano de 2020;

Possuírem os dados atualizados no cadastro;

Por fim, estão cadastrados no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos.

Tabela PIS/Pasep

A tabela do PIS/Pasep 2022 define o valor do PIS 2022 de acordo com os meses trabalhados.

1 mês trabalhado – R$ 101;

2 meses trabalhados – R$ 202;

3 meses trabalhados – R$ 303;

4 meses trabalhados – R$ 404;

5 meses trabalhados – R$ 505;

6 meses trabalhados – R$ 606;

7 meses trabalhados – R$ 707;

8 meses trabalhados – R$ 808;

9 meses trabalhados – R$ 909;

10 meses trabalhados – R$ 1.010;

11 meses trabalhados – R$ 1.111;

12 meses trabalhados – R$ 1.212.

Consulta do número do PIS

Segundo informações oficiais do Governo Federal, a consulta PIS pode ser feita através dos aplicativos:

Carteira de Trabalho Digital;

Caixa Trabalhador;

Caixa Tem.

Vale destacar que o número do PIS, também chamado de NIT (Número de Inscrição do Trabalhador), é essencial para o beneficiário receber o PIS.

Para saber qual o número do PIS, basta consultar o site do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).

É possível realizar a consulta PIS:

Para quem recebe o PIS (trabalhador de empresa privada)

No Aplicativo Caixa Trabalhador;

No site da caixa;

Pelo telefone de atendimento da Caixa: 0800 726 0207.

Para quem recebe o Pasep (servidor público)

Pelos telefones da central de atendimento do Banco do Brasil: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas);

0800 729 0001 (demais cidades);

0800 729 0088 (deficientes auditivos).

Calendário de saque do PIS/Pasep

O calendário PIS permite a retirada dos recursos do PIS 2022 até o dia 29 de dezembro.