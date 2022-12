Câmara de Bandeirantes do Tocantins – TO abre Concurso público

A Câmara Municipal de Bandeirantes do Tocantins/TO faz saber aos interessados abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 08 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior no legislativo municipal.

As oportunidades são para os cargos de Assessor Jurídico (1 vaga); Contador (1 vaga); Vigia (3 vagas); Auxiliar Administrativo (1 vaga); Recepcionista (1 vaga); e Auxiliar de Serviços Gerais (1 vaga).

Os salários oferecidos variam entre R$1.212,00 a R$1.800,00, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 20h do dia 21 de dezembro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da IDSC Assessoria. O valor da inscrição oscila entre R$80,00 a R$120,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa; matemática; conhecimentos gerais; e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas no dia 5 de fevereiro de 2023.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

Auxiliar de Serviços Gerais: executa serviços de manutenção permanente e limpeza de piso, paredes, móveis, equipamentos, sanitários e demais dependências de edifícios públicos, conservando vidros e fachadas; limpa recintos e acessórios e trata de piscinas; trabalha seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente e, ainda, atende os servidores, servindo água, cafezinho e lanches, quando solicitado ou em horário preestabelecido; entre outras atividades.

Vigia: recepciona e orienta o público em geral; zela pela guarda do patrimônio, observando o comportamento e movimentação de pessoas para prevenir perdas, evitar incêndios, acidentes e outras anormalidades; controla o fluxo de pessoas e veículos identificando-os e encaminhando-os aos locais desejados; faz ronda periódica no imóvel ou dependência sob sua guarda; faz manutenções simples nos locais de trabalho.

Auxiliar Administrativo: executa serviços administrativos nas áreas de recursos humanos, administração geral, finanças, controle orçamentário e controle patrimonial, atende fornecedores e o público em geral, fornecendo e recebendo informações sobre serviços; providencia encaminhamentos em processos administrativos; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL nº 001/2022

?